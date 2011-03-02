مهران شاهین‎طبع در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل شکست تیم بسکتبال مهرام مقابل الریاضی لبنان را تشریح کرد و اظهارداشت: حریف برای حضور در این دیدار تاکتیک خود را به طور کامل تغییر داده بود طوریکه اصلا نتوانستیم خود را با تاکتیک جدید این تیم تطبیق دهیم.

وی با اشاره به اینکه مهار کردن بازیکنان الریاضی به خصوص خارجی‎های این تیم در جریان بازی به سختی ممکن بود، تصریح کرد: در مقابل آنها با تغییر تاکتیکی که ایجاد کرده بوده تمام بازیکنان کلیدی من را خنثی کرده بودند به همین دلیل در جریان بازی با نوسانات زیادی مواجه شدیم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام که تیمش در جریان دیدار مقابل الریاضی از این تیم لبنانی پیش افتاد اما با این حال با 4 اختلاف امتیاز متحمل شکست شد، خاطرنشان کرد: با توجه به نوساناتی که داشتیم حفظ اختلاف امتیاز راحت نبود. از طرفی حریف هم بارها از ما پیش افتاد اما به خاطر شرایط بهتر موفق شد این برتری را حفظ کند.

شاهین‎طبع ضمن تاکید بر اینکه مهرام در جریان دیدار مقابل الریاضی در دفاع مشکلات زیادی داشت، ادامه داد: در کوارتر دوم که اصلا خوب نبودیم. کوارتر سوم را هم می‎توانستیم بهتر کنترل کنیم. البته در کوارتر پایانی خیلی بهتر کار کردیم اما برای جبران نتیجه و گرفتن امتیاز از حریف خیلی دیر شده بود.

وی یادآور شد: الریاضی مانند همیشه با تجربه و خوب کار کرد. بازیکنان این تیم روز خوب‎شان را در تهران پشت سر گذاشتند چون هر توپی که پرتاب کردند به امتیاز تبدیل شد. مهره‌هایی که اصلا فکرش را نمی‌کردم خیلی خوب در این تیم کار کردند. شماره 8 الریاضی که عالی بود. این بازیکن در طول 2 دقیقه از نبود تمرکز درتیمم استفاده کردو سه پرتاب سه امتیازی زد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام اظهارداشت: این در حالی بود که مهرام دراین روز با مشکلات زیادی مواجه شد. به خصوص اینکه آسیب‌دیدگی افشین آریاجو هم باعث شد از نظر فیزیکی مشکل داشته باشیم.

* این توانایی را در تیم مهرام می‌بینید که در دیدار برگشت مقابل الریاضی شکست خانگی خود را جبران کنید؟

مهران شاهین‌طبع در پاسخ به این پرسش پایان خبرنگار مهر گفت: تمام تلاش‌مان این است. به هر حال اگر دیدار برگشت را به سود خود تمام کنیم فرصت پیروزی در دیدار سوم را هم به دست می‌آوردیم. شرایط سختی داریم. باید سعی کنیم در دیدار برگشت توانایی بیشتری در زیر حلقه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مهرام سه شنبه شب در چارچوب دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا با نتیجه 90 بر 94 مقابل الریاضی لبنان شکست خورد. این تیم سه شنبه هفته آینده دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار می‌کند.