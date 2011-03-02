تمرکز بودجه دانشگاه ها در وزارت علوم منجر به توزیع عادلانه می شود

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص بودجه سال آینده دانشگاه ها اظهار داشت: توزیع بودجه دانشگاه ها از طریق وزارت علوم خدشه ای به استقلال دانشگاه ها وارد نمی کند چراکه این دو در یک مسیر و راستا حرکت می کنند.

وی مدیریت متمرکز بودجه دانشگاه ها از طریق وزارت متبوع را در تسریع رشد و پیشرفت دانشگاه ها موثر دانست و افزود: برای مدیریت بهتر دانشگاه ها و پاسخگو بودن وزیر در قبال مجلس شورای اسلامی و تعهداتی که داده، بهتر است بودجه دانشگاه ها از طریق وزارت علوم توزیع شود تا امکان مدیریت بودجه و ابزار نظارتی بهتر فراهم شود.



مروتی وزارت علوم را نماینده دولت در حوزه آموزش عالی خواند و اظهار داشت: وزارت علوم باید نحوه هزینه کمک های ارائه شده به دانشگاه ها را رصد کرده و در تقسیم بودجه دانشگاه ها نقش موثری داشته باشد تا بتواند در این زمینه پاسخگو باشد.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر لزوم همراهی مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با سیاستهای وزارت علوم، گفت: اعمال هر گونه تغییر در بحث بودجه و اعتبار دانشگاه ها باید با نظر مستقیم و مشورت وزیر علوم انجام شود، تا مشکلی در حوزه آموزش عالی کشور ایجاد نشود.



مروتی با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بودجه به صورت مستقیم در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد، تصریح کرد: استقلال دانشگاه ها به معنای این نیست که هر یک از دانشگاه ها به دنبال جدایی از سیاستهای پیش بینی شده وزارت علوم باشند بلکه وزارت علوم و تمام دانشگاه های کشور جزو بدنه دولت محسوب می شوند و تمرکز بودجه در وزارت، به پیشرفت‌ سریع تر دانشگاه ها منجر می شود.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال 90 را به موقع تصویب کنند تا دستگاه های اجرایی مشکلی را در زمینه اجرای این بودجه نداشته باشند.