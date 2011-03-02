به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "هشت سین" که از بخش‌های متنوعی چون یک نکته یک سفر، سلامت در سفر، دید و بازدید، اخبار نوروزی و گردشگری سلامت تشکیل شده است و از اول فروردین تا سیزدهم فروردین از ساعت 9 تا 10 صبح زنده پخش می‌شود.

رادیو سلامت در ایام نوروز به منظور اطلاع‌رسانی و آگاهی هموطنان از حوادث احتمالی تصادفات رانندگی ویژه برنامه "سفر بخیر" را روی آنتن می‌برد. این برنامه از 29 اسفند تا 13 فروردین هر روز به مدت 120 دقیقه از گروه نیمروزی رادیو سلامت پخش خواهد شد.

برنامه "عیدانه" با ایجاد لحظات شاد و مفرح برای مخاطبان از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18 با بخش‌های متنوعی از جمله مسابقه، گزارش، ارتباط با کارشناسان و نمایش به روی آنتن خواهد رفت.

"آسمون ریسمون" هم عنوان برنامه‌ای است در قالب طنز که روزهای پنجشنبه و جمعه از رادیو سلامت از ساعت 16 تا 18 با بخش‌های متنوع نمایش، گزارش، کارشناسی، ترانه با محوریت سلامت و در قالب طنز پخش می‌شود.