به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین گردهمایی مدیران کل کتابخانه‌های عمومی کشور صبح امروز با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مدیران کل کتابخانه‌های عمومی کشور در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: امروز حامل خبر مهم و شوق‌انگیزی هستم. روز دوشنبه 9 اسفند جمعی از مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با رهبر انقلاب دیدار داشتند. پیش از این، گزارش عملکرد دو و نیم ساله نهاد را به دفتر رهبری تقدیم کرده ‌بودیم. حدود چند ماه پیش هم درخواستی برای دیدار با رهبر انقلاب داشتیم که این امر روز دوشنبه میسر شد.

وی گفت: در ستاد نهاد جلسه‌های شورای معاونین و مدیران با حضور مدیران کل و اعضای شورای معاونین برگزار می‌شود. این جلسات با یک جمع 27 نفره هر ماه برگزار می‌شود. شورای معاونین نیز هر هفته با 15 نفر تشکیل جلسه می‌دهد. به علاوه معاونین خاص نیز با یک جمع 6 نفره جلسات منظمی دارند. عصاره‌ای از گزارش این جلسات و فعالیت گروه‌های نهاد را در دیدار با رهبری ارائه کردم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: در این دیدار چند درخواست را با رهبر انقلاب در میان گذاشتم: اول اینکه اجازه دهند تا مجموعه کارکنان نهاد به دیدارشان بروند. دوم فرصت مستقلی برای مدیران نهاد در نظر بگیرند تا برای ارائه گزارش به خدمتشان برسیم. سوم درخواست کردم تا اولین جلسه کمیته مرکزی و دائمی کارگروه تخصصی طرح مصوب مطالعه مفید، در حضور ایشان یا با رهنمودهای ایشان آغاز شود. خواسته چهارم اینکه در رهنمودهای خود به موضوع کتاب و کتابخوانی بیشتر عنایت کنند.

واعظی گفت: رهبری در این دیدار فرمودند جهت‌گیری‌تان درست است و کارهای شما در کتابخانه‌های عمومی درست است. این موضوع برای دنیا و آخرت ما کافی است و خستگی 4 ساله را تنم بیرون کرد. رهبر انقلاب معتقد بودند یک سری از مطالعات مانند مطالعه روزنامه و مجله سطحی است و مطالعات عمیق در عرصه کتاب و کتابخوانی است. برخی افراد هم در کشور مطالعه نمی‌کنند. باید طوری کار شود که از کف تا سقف سطح مردم جامعه همه مطالعه کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: رویکرد اصلی فعالیت‌های سال 90 ما در نهاد این است که به سراغ افرادی که اهل مطالعه نیستند برویم و بررسی کنیم که چگونه می‌توان این عده را کتابخوان کرد. برای سال 90 برنامه‌های دیگری داشتیم که با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب، حرف ما در کنار حرف ایشان معنی ندارد. بنابراین همه همت خود را برای اجرای فرمایشات ایشان در سال 90 به کار خواهیم بست.

وی گفت: در ارتباط با برنامه‌های سال 90 یک جلسه با شورای برنامه‌ریزی و معاونین در ستاد نهاد داشتیم و بحث این بود که چگونه از کمیت عبور کرده و به کیفیت برسیم. فعالیت‌های همیشگی نهاد در سال آینده ادامه خواهد یافت اما محور همه فعالیت‌ها فرمایشات رهبر انقلاب درباره افزایش تعداد کتابخوان‌های کشور و سرانه مطالعه روزانه در کشور خواهد بود.

در ادامه این برنامه نرم‌افزار Mail server با حضور واعظی و دیگر مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رونمایی شد. برنامه‌های امروز بیست و یکمین گردهمایی مدیران کل کتابخانه‌های عمومی کشور تا ساعت 18 ادامه خواهد یافت.