ارایه خدمات در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم صلاحیت حرفه ای است

محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: این موضوع در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تاکید قرار گرقته است.

وی اظهارداشت: این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی احراز می شود.

وی با بیان اینکه به تازگی و همزمان با سراسر کشور، آزمون تعیین صلاحیت مهندسان، کاردانان و معماران تجربی در مشهد برگزار شده است، ادامه داد: این آزمون در هفت رشته اصلی مهندسی برگزار و پنج هزار و 23 نفر مهندس و 658 نفر کاردان و 944 نفر معمار تجربی استان خراسان رضوی در آن شرکت کردند.

اکبرزاده ابراهیمی تصریح کرد: بر اساس مواد 5 ، 7، 11 و 21 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال به کار جهت این افراد منوط به موفقیت در آزمون های عمومی و تخصصی امور مقررات ملی ساختمان است.قائم مقام سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: این آزمون ها هر ساله از طریق وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این آزمون ها از سال 1374 توسط قانون نظام مهندسی مصوب و ابلاغ شده، افزود: این آزمون ها از ابتدای سال 89 دوبار در سال برگزار می شود.