احداث سد از مهمترین زیرساختهای عمرانی در ایلام محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی محمد گلشن صبح چهارشنبه در بازدید از سدهای مخزنی میمه و دویرج بیان داشت: احداث سد از مهمترین زیرساختهای عمرانی هر منطقه برای توسعه است .

وی همچنین استفاده بهینه از منابع و روان آبها، بهبود وضع اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار و مطمئن در محدوده طرح از مزایای سد سازی برشمرد .

گلشن عنوان کرد: سد مخزنی میمه که از نوع خاکی ناحیه بندی شده با هسته رسی است در 18 کیلومتری شمال غربی شهر دهلران با ارتفاع 69 متر و حجم مخزن 70 میلیون مترمکعب با اعتبار اولیه 420 میلیارد ریال با هدف استفاده بهینه از منابع آب به منظور آبیاری شش هزار هکتار از اراضی دشت دهلران اجر که شبکه آبیاری دو هزار هکتار آن آماده و مابقی در دست طراحی است، پیش بینی می شود این طرح در مدت 48 ماه اجرا و به بهره برداری برسد .

این مسئول عنوان کرد: سد مخزنی دویرج نیز از نوع خاکی با هسته رسی در 22 کیلومتری شمال شرق شهر دهلران به ارتفاع 58 متر از بستر پی و حجم 191 میلیون مترمکعب به منظور تأمین آب صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و کارخانه سیمان و حقابه کشاورزی به مقدار 48 میلیون مترمکعب با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد برروی رودخانه دویرج در حال احداث است که پیش بینی می شود در شهریور ماه سال آینده کار آبگیری اولیه آن آغاز شود.