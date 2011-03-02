1400 کلاس درس پذیرای مسافران نوروزی هستند

سید عبدالصالح صمدی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این تعداد شامل 195 آموزشگاه در 13 شهرستان و منطقه این استان است.

وی بیان کرد: این مدارس از 28 اسفند تا13فروردین سال آینده آماده اسکان میهمانان نوروزی است.

صمدی نسب اظهار داشت: این مدارس به اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، پتو و فرش مجهزشده اند.

وی عنوان کرد: هم اکنون ستاد مرکزی اسکان در آموزش و پرورش استان و 13 ستاد نیز در در ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و بخشهای استان تشکیل شده است.

صمدی نسب بیان داشت: جهت پرداخت مبالغ هزینه آب، برق و گاز این مدارس، علاوه بر سرانه عادی، سرانه هدفمندسازی یارانه ها نیز به حساب مدارستعیین شده برای اسکان مسافران واریز شده است.