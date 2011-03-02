حاشیه شهر همدان آپارتمان سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم در نشست مشترک با همیاران محلات که در خصوص بررسی مشکلات پنج منطقه توانمند سازی شده همدان برگزار شد، افزود: شورای اسلامی شهر همدان احداث ساختمان های آپارتمانی از سوی دولت در حاشیه این شهر را از طریق استانداری پیگری می کند.

حسنی حلم افزود: در صورت ساخت آپارتمان در این مناطق، واحد های مسکونی در اختیار حاشیه نشینان قرار می گیرد تا از ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: نیازهای محلات با رعایت اولویت ها و لحاظ کردن بودجه اختصاصی به مناطق انجام وعملیات عمرانی در مناطق اجرا می شود.

سید احمد حسنی حلم با بیان اینکه مشکلات حاشیه شهر مسائلی نیست که در سال های اخیر ایجاد شده باشد، گفت: انتظار اینکه در یکسال تمام مشکلات بر طرف شود امکان پذیر نیست چرا که شهرداری با محدودیتهای مالی مواجه است.

حسنی حلم یادآور شد: ارائه خدمات به حاشیه نشینان وصاحبان املاک عادی تنها در اختیار شورای شهر نیست و مسئولان شهری و استانی نیز در تصمیم سازی ها سهیم هستند.