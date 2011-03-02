به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، هدف از اجرای این طرح، در اختیار گذاشتن اطلاعات صنعتی به فعالان این بخش، با توجه به نیازهای اطلاعاتی آنها و بر اساس اطلاعات موجود و قابل دستیابی در دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن، ذکر شده است.

با اجرای طرح مذکورکه ادامه طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی و معدنی است، اطلاعات تولید از منابع مختلف جمع آوری ، تولید و ترکیب می شود و اطلاعات پایه ای در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن‌ هدف از اجرای طرح را تعامل و تبادل داده ها بین سیاستگذاران بخش صنعت و معدن ، فعالان این بخش و صنعتگران ذکر کرد و افزود: وجود اطلاعات درست از عوامل مهم جهت دهی به سرمایه گذاریهای صنعتی و شفاف کردن فضا برای سرمایه گذاران این بخش به شمار می رود.

سید مهدی نیازی استفاده از تجربیات انجمنهای تخصصی را در نیاز سنجی این طرح بسیار مهم دانست و اضافه کرد: نیاز سنجی و اطلاع رسانی طرح ازطریق انجمنها ، سازمانهای استانی ، خانه های صنعت و معدن و بقیه نهادهایی که با بخش صنعت و تولید کشور درارتباطند صورت می گیرد.

نیازی تصریح کرد: دراین طرح به دنبال سنجش میزان وابستگی اطلاعات به هم با استفاده از چیدمان اطلاعاتی هستیم و سعی می کنیم این چیدمان اطلاعاتی را طوری شکل دهیم که واحدهای صنعتی ارزیابی خوبی از فضای کسب و کار داشته باشند.

وی تاکید کرد: این طرح از اوایل سال 90 و بعد از تکمیل ، پردازش ، ویرایش و طبقه بندی اطلاعات طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی و معدنی انجام خواهد گرفت و تهیه گزارشات تحلیلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.