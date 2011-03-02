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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

طرح "مدیریت ارتباط با واحدهای صنعتی" اجرایی می‌شود

طرح "مدیریت ارتباط با واحدهای صنعتی" از ابتدای سال آینده به اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، هدف از اجرای این طرح، در اختیار گذاشتن اطلاعات صنعتی به فعالان این بخش، با توجه به نیازهای اطلاعاتی آنها و بر اساس اطلاعات موجود و قابل دستیابی در دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن، ذکر شده است.

با اجرای طرح مذکورکه ادامه طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی و معدنی است، اطلاعات تولید از منابع مختلف جمع آوری ، تولید و ترکیب می شود و اطلاعات پایه ای در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنایع و معادن‌ هدف از اجرای طرح را تعامل و تبادل داده ها بین سیاستگذاران بخش صنعت و معدن ، فعالان این بخش و صنعتگران ذکر کرد و افزود: وجود اطلاعات درست از عوامل مهم جهت دهی به سرمایه گذاریهای صنعتی و شفاف کردن فضا برای سرمایه گذاران این بخش به شمار می رود.

سید مهدی نیازی استفاده از تجربیات انجمنهای تخصصی را در نیاز سنجی  این طرح بسیار مهم دانست و اضافه کرد: نیاز سنجی و اطلاع رسانی طرح ازطریق انجمنها ، سازمانهای استانی ، خانه های صنعت و معدن و بقیه نهادهایی که با بخش صنعت و تولید کشور درارتباطند صورت می گیرد.

نیازی تصریح کرد: دراین طرح به دنبال سنجش میزان وابستگی اطلاعات به هم با  استفاده از چیدمان اطلاعاتی هستیم و سعی می کنیم این چیدمان اطلاعاتی را طوری شکل دهیم که واحدهای صنعتی ارزیابی خوبی از فضای کسب و کار داشته باشند.

وی تاکید کرد: این طرح از اوایل سال 90 و بعد از تکمیل ، پردازش ، ویرایش و طبقه بندی اطلاعات طرح به روز رسانی اطلاعات صنعتی و معدنی انجام خواهد گرفت و تهیه گزارشات تحلیلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1265140

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