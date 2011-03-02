به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور (هفته ششم دور برگشت) روز پنجشنبه تیم تیم مهرام و ذوب آهن که نمایندگان کشورمان در رقابت‎های باشگاه‎های غرب آسیا هستند در شرایطی به مصاف حریفان خود می‌روند که آخرین دیدار خود در این رقابت‎ها را واگذار کردند.

در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا ذوب آهن دوشنبه شب در سوریه مغلوب الجلا شد. به فاصله یک روز بعد مهرام نیز در تهران نتیجه دیدار مقابل الریاضی را واگذار کرد تا هر دو نماینده کشورمان برای صعود به فینال این رقابت‎ها نیاز مبرم به پیروزی دردیدارهای برگشت داشته باشند که هفته آینده برگزار می‎شود.

در این فاصله حضور در هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور فرصت مناسبی است تا مهرام و ذوب آهن تاکتیک تیمی خود را مقابل ب.آشیراز و شرکت ملی حفاری مرور کنند و حتی با کسب پیروزی روحیه تیمی خود را برای هفته مهمی که در پیش دارند، بازسازی کنند.

ب.آ شیراز و شرکت ملی حفاری در مرحله رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر مغلوب مهرام و ذوب آهن شده بودند. این دو تیم فردا برای رویارویی دوباره مقابل این دو تیم حمایت تماشاگرانش را پشت سر خود دارند. بعید است این دو تیم با این شرایط هم از پس قدرت و نام حریفان خود برآیند البته اگر بازیکنان مهرام و ذوب آهن از شوک شکست مقابل تیم‌های عربی خارج شده باشند.

هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه با برگزاری چهار دیدارهمزمان دیگر پیگیری خواهد شد که طی آن تیم‏های صدرنشین و قعرنشین جدول مقابل هم صف آرایی می‎کنند. این دیدار فرصت مناسبی است برای ماهشهری‎ها تا صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تمدید کنند.

مصطفی هاشمی، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در مورد این دیدار به خبرنگار مهر گفت: "همیشه گفته‎ام بازهم می‎گویم که نباید نام و موقعیت حریف تاثیری در انگیزه‎ها برای بازی داشته باشد. نه به جایگاه خود توجهی داریم و نه به جایگاه حریف. فقط به این فکر می‎کنیم که باید بازهم پیروز شویم و با برتری روند کاری خود را دنبال کنیم. مقابل حریف‌مان هم به گونه‎ای بازی می‌کنیم که گویا بهترین تیم است".

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم‌های شهرداری گرگان و توزین الکتریک کاشان مقابل هم صف آرایی می‎کنند. شاید این بازی مهمترین دیدار این هفته باشد چون گرگانی‎ها باوجود عملکرد پرنوسانی که در لیگ امسال داشته‎اند همیشه در خانه دردسرساز بوده‎اند.

شهرکردی‎ها هم این هفته میزبان دانشگاه آزاد هستند. تیمی که برای صعود از میانه جدول و نهایی شدن حضورش در مرحله پلی‌آف مسابقات نیاز مبرم به پیروزی در این بازی دارد. و در نهایت اینکه بزرگترین ناکام هفته گذشته فردا به مصاف کاسپین قزوین می‌رود.

نکته جالب این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور این است که به جز راه و ترابری قم، سایر میزبانان این هفته به دنبال جبران شکست دیدارهای دور رفت خود هستند. برنامه دیدارهای هفته هفدهم و جدول رده‎بندی تیم‎های حاضر در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* هیئت شهرکرد - دانشگاه آزاد، ساعت 16، سالن تختی شهرکرد

* بانک سامان - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی

* شهرداری گرگان - توزین الکتریک کاشان، ساعت 16، سالن بسکتبال گرگان

* راه و ترابری قم - کاسپین قزوین، ساعت 16، سالن شهید رضائیان قم

* ب.آ شیراز - مهرام تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

* شرکت ملی حفاری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، سالن بسکتبال اهواز

جدول رده‏بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (12 برد، 3 باخت، 27 امتیاز)

2- توزین الکتریک کاشان (11 برد، 5 باخت، 27 امتیاز)

3- راه و ترابری قم (11 برد، 5 باخت، 27 امتیاز)

4- مهرام تهران (12 برد، 2 باخت، 26 امتیاز)

5- ذوب آهن اصفهان (12 برد، یک باخت، 25 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (8 برد، 7 باخت، 23 امتیاز)

7- کاسپین قزوین (6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

8- ب . آ شیراز (6 برد، 9 باخت، 21 امتیاز)

9- هیئت شهرکرد (4 برد، 12 باخت، 20 امتیاز)

10- شهرداری گرگان (4 برد، 11 باخت، 19 امتیاز)

11- شرکت ملی حفاری (4 برد، 11 باخت، 19 امتیاز)

12- بانک سامان (یک برد، 15 باخت، 17 امتیاز)