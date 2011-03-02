به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با برگزاری 14 دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که داماش گیلان و کاوه تهران مهمترین دیدار این هفته محسوب می‌‍شود.

تیم داماش گیلان که هفته گذشته برابر تیم قعرنشین اتکای گلستان شکست تلخی را تجربه کرد، در ورزشگاه خانگی میزبان تیم متحول شده کاوه است که با هدایت فرهاد کاظمی در هفته‌های اخیر نتایج بسیار خوبی را کسب کرده است. کاوه در صورت پیروزی در این بازی به صدرجدول نزدیک‌تر می‌شود اما داماش درصورتیکه امتیاز از دست بدهد، راه سختی برای صدرنشینی مجدد پیش رو دارد.

در شیراز هم مقاومت صدرنشین میزبان اتکای گلستان است، تیمی که هفته گذشته با پیروزی برابر داماش صدرنشینی را به سپاسی‌ها تقدیم کرد. مقاومت در صورت برتذب در این بازی و ناکامی داماش برابر کاوه صدرنشین مطلق گروه "الف" می‌شود.

برنامه دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

جمعه 13/12/89

* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان

* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز

* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- مقاومت سپاسی شیراز 31 امتیاز

2- داماش گیلان 29 امتیاز

3- کاوه تهران 26 امتیاز

4- گل گهر سیرجان 25 امتیاز(تفاضل گل 3+)

5- شهرداری یاسوج 25 امتیاز(تفاضل گل 1+) - یک بازی کمتر

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12- پیام مشهد 19 امتیاز

13- اتکا گلستان 18 امتیاز(تفاضل گل 4-)- یک بازی کمتر

14- همیاری اراک 18 امتیاز - تفاضل گل 8-

تیم آلومینیوم هرمزگان در دیدار آغازین هفته نوزدهم میزبان سپیدرود رشت است که این بازی نبرد صدرنشین و قعرنشین گروه "ب" است. مسابقه مس سرچشمه کرمان و ابومسلم خراسان هم دیداری جذاب در این هفته محسوب می‌شود.

برنامه دیدارهای گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

پنجشنبه 12/12/89

* آلومینیوم هرمزگان - سپیدرود رشت، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* استقلال اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* برق شیراز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

جمعه 13/12/89

* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه

* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 34 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 33 امتیاز

3- نساجی مازندران 28 امتیاز(تفاضل گل 11+)

4- ابومسلم مشهد 28 امتیاز(تفاضل گل 3+)

5- گسترش فولاد تبریز 27 امتیاز

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12- برق شیراز 19 امتیاز(تفاضل گل 5-)

13- پیام مخابرات فارس 18 امتیاز

14- سپیدرودرشت 13 امتیاز