به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین رحیمیدر دهمین کنفرانس هوافضای ایران با اشاره به امضای موافقت نامه ای دوجانبه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت دفاع افزود: طبق این توافقنامه قرار است نسبت به طراحی و ساخت هواپیمای سبک و فوق سبک 2 تا 15 نفر و هلیکوپتر 2 تا 8 نفر اقدام شود.

وی اجرای این پروژه را زمینه ای برای عمومی شدن هوانوردی در کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر تستهایی در خصوص هواپیمای فول کامپوزیتی فجر 2 انجام شده است.

رئیس مرکز طرح های کلان ملی معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: علاوه بر این محققان کشور موفق به طراحی و ساخت هواپیمای فوق سبک کامپوزیتی چهار نفره نیز شده اند.

وی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه هوانوردی کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که بخش خصوصی وارد این حوزه نشود و سرمایه گذاری های لازم صورت نگیرد زمینه های مناسب برای توسعه هوانوردی در کشور ایجاد نمی شود از این رو لازم است زمینه های لازم برای حضور بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود.

رحیمی بیشترین توسعه در حوزه هوافضا را در بخش دفاعی عنوان کرد و یاد آور شد: در حال حاضر بیشترین توسعه در خصوص هوافضا در بخش دفاعی است در حالی که 80 درصد کاربردهای هوافضا در بخش سیویل است.

وی با اشاره به محدودیت های استفاده از هواپیماهای خصوصی در کشور توضیح داد: اخیرا جلسه ای با حضور دست اندرکاران بخش هوانوردی کشور برگزار و از آنها خواسته شد تا زمینه های قانونی لازم برای استفاده از هواپیماهای خصوصی در کشور فراهم شود ضمن آنکه در صورت لزوم مجوزهای لازم برای استفاده از حریم هوایی سایر کشورها اخذ شود.

مدیر گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس همچنین از تصویب عمومی کردن حمل و نقل هوایی در هیئت دولت خبر داد و یادآور شد: به منظور عمومی کردن حمل و نقل هوایی طرحی در هیئت دولت در این زمینه به تصویب رسید که بر اساس آن هوانوردی به عنوان بخشی از فعالیتهای ورزشی در نظر گرفته شود.

رحیمی در ادامه به رشد علمی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر عربستان نسبت به سال 2010 ، 43 درصد رشد علمی در زمینه انتشار مقالات داشته است این در حالی است که ایران با رشد 12 درصدی مواجه بود.

به گفته وی مالزی دارای 34 درصد رشد، مصر 12 درصد و پاکستان 12 درصد رشد در زمینه تولیدات علمی داشته است.