درآمد مازاد دانشگاههای علوم پزشکی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رمضان محسن­پور افزود: وزیر بهداشت از ابتدای سال 89 هیئتی را مامور رسیدگی به بررسی نحوه هزینه اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی و اجرای طرح حسابداری تعهدی کرد که عملیاتی شدن این طرح در 6 ماه دوم سال موجب افزایش درآمد دانشگاههای علوم پزشکی شد.

وی گفت: دلیل دوم افزایش درآمد اختصاصی دانشگاهها دستور رئیس­­جمهور به وزیر رفاه برای پرداخت معوقات بیمه دانشگاهها در سال 88 بود که با مساعدت وزیر رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی این کار هم انجام شد و وصول این مطالبات در سال 89 درآمدهای اختصاصی را افزایش داد.

محسن­پور با اشاره به اینکه به رغم این افزایش درآمدها طبق مصوبه مجلس دانشگاهها فقط مجاز به استفاده از 4 هزار میلیارد ریال سقف اعتباری بودند،‌ گفت: با درخواست وزارت بهداشت از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پیشنهاد این کمیسیون به هیئت رئیسه و تصویب دو فوریت آن در صحن علنی مجلس مقرر شد بدون اینکه در سرجمع بودجه کشور تغییری انجام شود این رقم به 7 هزار میلیارد ریال تغییر پیدا کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه بخشی از مشکلات کسر بودجه دانشگاهها و مشکلات دیگر مرتفع شود.