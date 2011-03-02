به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین برتن که فیلم اخیرش یعنی "آلیس در سرزمین عجایب" با فروشی خوب همراه بود و دو جایزه اسکار طراحی صحنه و لباس را دریافت کرد، اکنون با روحیه‌ای مضاعف به ساخت فیلم تازه‌اش می‌اندیشد.



گفته می‌شود برتن برای ایفای نقش اصلی فیلم جاش برولین را در نظر گرفته است. کیران و میشل مالرونی نگارش فیلمنامه را با اقتباس از رمان "گوژپشت نوتردام" نوشته ویکتور هوگو در سال 1831 به پایان رسانده‌اند. این دو پیش از این فیلمنامه قسمت دوم "شرلوک هولمز" را نوشته بودند.



کتاب "گوژپشت نوتردام" تاکنون بارها در سینما و تلویزیون مورد اقتباس قرار گرفته اما به نظر می‌رسد لحن و حال و هوای خاص سینمای تیم برتن منجر به ساخت نسخه‌ای متفاوت از این فیلم منجر شود.