شیمی درمانی مبارک در یک بیمارستان نظامی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار چاپ مصر، تازه ترین گزارش ها از وضعیت جسمانی حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر حاکی از آن است که وی هم اکنون در یک بیمارستان نظامی در عربستان سعودی بستری است.

منابع آگاه اعلام کردند که حسنی مبارک در حال حاضر در یک پایگاه نظامی در شهر "تبوک" عربستان سعودی بسر می برد.

این منابع افزودند: مبارک مبتلا به سرطان روده بزرگ و پانکراس است و هم اکنون تحت درمان قرار دارد. وی هر 5 روز یکبار به مدت یک ساعت شیمی درمانی می شود. وی از 11 فوریه و پس از کناره گیری از قدرت شیمی درمانی را آغاز کرده است.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که تمامی اعضای خانواده مبارک از جمله سوزان همسر و علاء و جمال پسران مبارک در پایگاه نظامی شهر تبوک زندگی می کنند.

خاطرنشان می شود دادستان کل مصر روز دوشنبه مبارک و خانواده وی را ممنوع الخروج اعلام کرد. این اقدام با هدف بررسی شکایت های صورت گرفته درباره ثروت وی اتخاذ شد. دادستان مصر همچنین دستور بلوکه کردن دارایی های خانواده مبارک را صادر کرد.