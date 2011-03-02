مجموعه شعر ' که پوو' در ایلام منتشر شد

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این مجموعه شعر سروده 'سروده حبیب الله بخشوده' شاعر برجسته استان و کشور است.

وی ادامه داد: این مجموعه شعر شامل غزلها، دو بیتیها، مثنویها، ترانه ها و نو سروده های این شاعر برجسته به زبان کردی جنوبی است.

قاسمی اظهار داشت: نگاه تازه، استفاده از اوازن عروضی خوش آهنگ و روان، موسیقی لفظی و معنوی و ارتباطات چندلایه و ایهام وار مهم ترین مشخصه ی زبانی و فنی در اشعار این شاعر محسوب می شود.

وی گفت: در بخش نو سروده های این شاعر بهره گیری از عناصر طبیعی پیرامون و اغلب زاگرسی، توجه به پدیده ها و مفاهیم ساده اما عمیق و دقیق زندگی که کمتر به چشم می آیند در کنار پایبندی گاه گاه به قافیه بندی، نزدیکی به هنجار گفتار و زبان طبیعی مردم کردزبان و شگردهایی زبانی و بلاغی چون ایهام و تکرار بخشی از خطوط برجسته ی این اشعار هستند.

قاسمی اضافه کرد: 'که پوو' متنی دو زبانه است و در کنار هر شعر کردی ترجمه اشعار به زبان فارسی را نیز به همراه دارد.

به گفته قاسمی این مجموعه شعر از سوی حوزه هنری استان ایلام و سازمان تبلیغات اسلامی مرکز و استان توسط انتشارات 'زانا' و با شمارگان دو هزار و 500 نسخه منتشر شده است.

