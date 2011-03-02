بستن کمربند ایمنی خطر مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی، از مهمترین مداخلاتی است که هزینه اثربخشی آن ثابت شده و امروزه استفاده از آن برای همه سرنشینان خودرو ضروری شناخته شده است.

وی افزود: در میان سرنشینان اعم از راننده و سایر سرنشینان که در مجموع 8/37 درصد مصدومین حوادث خدمت گیرنده در مراکز درمانی کشور را تشکیل می دهند، آسیب پذیرترین گروه سنی به ترتیب گروه سنی 20 تا 24 سال و سپس 15 تا 19 سال، 25 تا 29 سال و سپس 5 تا 9 سال است.

حدادی ادامه داد: علاوه بر بستن کمربند ایمنی، احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت حق تقدم، رعایت فاصله و سرعت مطمئنه، اطمینان از عدم وجود نقص ایمنی در خودرو، صحبت نکردن با تلفن همراه و یا سایر سرنشینان و همچنین خودداری از خوردن و آشامیدن حین رانندگی از جمله مواردی است که از حوادث رانندگی جلوگیری می کند.