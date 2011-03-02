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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

بستن کمربند ایمنی خطر مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

بستن کمربند ایمنی خطر مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

رئیس اداره پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت گفت: بستن کمربند ایمنی، ریسک مرگ را در راننده و سرنشین جلوی خودرو 40 تا 65 درصد و در سرنشینان عقب 25 تا 75 درصد کم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی، از مهمترین مداخلاتی است که هزینه اثربخشی آن ثابت شده و امروزه استفاده از آن برای همه سرنشینان خودرو ضروری شناخته شده است.

وی افزود: در میان سرنشینان اعم از راننده و سایر سرنشینان که در مجموع 8/37 درصد مصدومین حوادث خدمت گیرنده در مراکز درمانی کشور را تشکیل می دهند، آسیب پذیرترین گروه سنی به ترتیب گروه سنی 20 تا 24 سال و سپس 15 تا 19 سال، 25 تا 29 سال و سپس 5 تا 9 سال است.
 
حدادی ادامه داد: علاوه بر بستن کمربند ایمنی، احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت حق تقدم، رعایت فاصله و سرعت مطمئنه، اطمینان از عدم وجود نقص ایمنی در خودرو، صحبت نکردن با تلفن همراه و یا سایر سرنشینان و همچنین خودداری از خوردن و آشامیدن حین رانندگی از جمله مواردی است که از حوادث رانندگی جلوگیری می کند.
کد مطلب 1265152

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