در گفتگو با مهر اعلام شد: مسکوت ماندن موضوع بررسی اعتبار مدرک تحصیلی رحیمی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ادعای الیاس نادران نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فاقد اعتبار است مدرک تحصیلی رحیمی یکشنبه 26 دی ماه با حضور نادران و کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و مقرر شد دو هفته پس از این زمان یعنی در اوایل دهه دوم بهمن ماه نتایج این بررسی اعلام شود.

سید کاظم موسوی - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول رئیس جمهور گفت: مقرر بود نتیجه بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول رئیس جمهور، دو هفته پس از حضور وزیر علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط وزارت علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود اما این گزارش هنوز ارائه نشده است.

وی افزود: موضوع مدرک تحصیلی معاون اول رئیس جمهور همین طور مسکوت مانده است.