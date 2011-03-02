لرستان لبریز از آوای"خوش اومای"/ احمدی نژاد در میان موج جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دکتر محمود احمدی نژاد که از بدو ورود به استان لرستان از ورودی فرودگاه خرم آباد با موج عظیم جمعیت استقبال کننده مواجه شده بود که همچنان برای سخنرانی در ورزشگاه تختی نرسیده است.

این در حالیست که عشایر استان لرستان با لباس محلی و با حضور در خروجی فرودگاه خرم آباد به رسم مهمان نوازی مردمان این دیار در استقبال از دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب و مردمی ایران اسلامی سنگ تمام گذاشتند.

در حال حاضر خودروی حامل رئیس جمهوری همچنان در میان سیل جمعیت به کندی حرکت می کند و در طول مسیر مردم صمیمی و خونگرم لرستان با فریاد "خوش اومای" از حضور دکتر احمدی نژاد و خدمات وی در این استان قدردانی می کنند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از میدان امام خمینی شهرستان خرم آباد در مسیر استقبال از رئیس جمهوری حکایت از پوشیده شدن سطح خیابانهای مسیر حرکت رئیس جمهوری با حضور گسترده مردم دارد به طوریکه حرکت در این مسیر به شدت کند شده است.

دیدار مردمی احمدی نژاد - سفر دوم

یک شهروند خرم آبادی در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر برای وصف حضور جمعیت در استقبال از رئیس جمهوری، تصریح کرد که به واقع جمعیت در خیابانهای مرکز لرستان موج می زند و این حرفی اغراق آمیز نیست.

وی این استقبال پرشور را حامل پیام مردم لرستان در حمایت از آرمانهای نظام و دولت خدمتگزار دانست و بر ضرورت تسریع در روند توسعه استان با توجه ویژه هیئت دولت تاکید کرد.

یک شهروند دیگر نیز که از حضور دکتر احمدی نژاد در استان لرستان خرسند است خواستار طرح مسائل و مشکلات استان به ویژه بیکاری در جلسه هیئت دولت و توجه رئیس جمهوری به رفع این مشکل می شود.

هم اکنون ورزشگاه تختی خرم آباد به عنوان محل سخنرانی دکتر احمدی نژاد لبریز از جمعیت شده و جمعیتی چند برابر ظرفیت خود را جای داده است.

این در حالیست که پیش از این نیز مردم استان لرستان در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری با دادن 70 درصد آرا خود به محمود احمدی نژاد اعتقاد خود را به عملکرد رئیس جمهور مردمی و خدمات وی نشان دادند.

امروز لرستان سراسر شور استقبال است به طوریکه مردم سراسر استان از روستاهای دور افتاده گرفته تا مردم شهرهای مختلف این استان با حضور در مسیر حرکت دکتر احمدی نژاد مرد اول دولت دهم را با استقبال گرم خود شگفت زده کردند.

جوانان لرستانی با حلقه کردن ماشین رئیس جمهور خواسته های خود را فریاد زدند و در اوج محبت خویش به رئیس جمهور خواستار رفع معضل بیکاری در این استان شدند.

استقبال گرم مردم لرستان حرفهای زیادی داشت که شاید تنها کسی که می توانست به خوبی آن را لمس کند کسی جز محمود احمدی نژاد نبود.

استقبال مردمی از احمدی نژاد - سفر اول

مردم لرستان چنان احمدی نژاد را در آغوش خود گرفته اند که گویا بی صبرانه منتظر حضور رئیس جمهور بودند تا درد دل با او بگویند و احمدی نژاد تاکید می کند که تصمیمات بزرگ و جدیدی برای جهش در روند توسعه لرستان در راه است.

سخنرانی احمدی نژاد در ورزشگاه تختی خرم آباد به دلیل استقبال گرم مردمی و هجوم مردم و حلقه کردن ماشین وی با تاخیر بیش از یک ساعت احتمالا مواجه خواهد شد.

در این میان نامه نویسی برای رئیس جمهوری از نکات قابل توجهی بود که موجب شد قیمت پاکت نامه در این استان با افزایش چندین برابری مواجهه شود.

فروش نامه های آماده و از پیش نوشته شده توسط برخی از افراد نیز از دیگر نکات جالب گردهمایی های مردمی امروز در حاشیه سفر رئیس جمهوری بود. بیکاری، مساعدت های مالی، پیشنهاد، انتقاد، شکایات مهم ترین عناوین نامه های نوشته شده به رئیس جمهور را تشکیل می دادند.

محمود احمدی نژاد ساعت 9 صبح امروز وارد خرم آباد شد و پس از گفتگوی کوتاه خبری در فرودگاه این شهرستان به سمت ورزشگاه تختی در مرکز خرم آباد حرکت کرد که تاکنون با توجه به استقبال بالای مردمی وارد این ورزشگاه نشده است.

مردم شهرهای مختلف لرستان از ساعت شش صبح امروز در محل ورزشگاه تختی بی صبرانه حضور احمدی نژاد را انتظار می کشند.