روایت خوشحالی یک مسئول بخاطر اعطای بورسیه دانشگاه خارجی به فرزندش

به گزارش خبرنگار مهر، حساسیتها نسبت به فرزندانی از مسئولان که در خارج از کشور تحصیل میکنند زمانی بیشتر شد که وزیر اطلاعات از برنامه سرویسهای جاسوسی استکبار در جذب آقازادهها خبر داد. حیدر مصلحی در این باره گفت: سرویسهای جاسوسی در زمینه جذب آقازادهها بسیار فعالند به طوری که به سراغ آنها میروند و از راههای دلسوزانه وارد میشوند و از این طریق آنها را با خود همراه میکنند و فرد را در موقعیتی قرار میدهند که راه برگشتی برای وی باقی نماند لذا مسئولان و نخبگان باید بسیار مراقب باشند.
حجت الاسلام مصلحی خاطرنشان کرد: سرویسهای جاسوسی با برقراری کردن ارتباطات فامیلی، دوستی و علمی و پژوهشی راههای نفود در آدمهای مختلف را پیدا میکنند.
حسن مسلمی نائینی - مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی که اعلام کرد اطلاعات خاص و زیادی درباره فرزندان آقازاده ها که برای تحصیل از کشور خارج شده اند ندارد، خاطرنشان کرد: مسئولان کشور، فرزندانشان را به هر کجای دنیا که برای تحصیل می فرستند مواظب باشند که عوامل بیگانه شاید با اعطای بورس دانشگاههای خارجی، در اختیار قرار دادن امکانات دیگر و یا حمایت های مالی مختلف از فرزندان آنها بخواهند در آنها نفوذ کنند.
این مقام مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی که خوشحالی برخی مسئولان بخاطر اعطای بورسیه دانشگاه خارجی به فرزندانشان را روایت میکرد گفت: با یکی دو مسئول که صحبت میکردم خوشحال بودند که دانشگاههای غربی به فرزندانشان بورس تحصیلی دادهاند. فرزندان این مسئولان هم اتفاقا بچههای خیلی خوب و شایستهای هم هستند. به این مسئولان گفتم که معلوم است وقتی فردی فرزند یا وابسته به یک مسئول باشد نه تنها دانشگاههای خارج به وی بورس میدهند بلکه فرش قرمز هم برایشان پهن میکنند تا به آنجا بروند.
مسلمی نائینی افزود: اخیرا یکی از همان مسئولانی که خوشحالی میکرد دانشگاه غربی به فرزندش بورس تحصیلی داده است، فرزندش را به ایران بازگرداند. مسئولان خیلی باید مواظب باشند. مسئولان باید بدانند که دانشگاههای خارجی همین طوری به فرزندانشان بورسیه نداده است و این را هم در نظر بگیرند که چون فرزاندانشان را شناختهاند و فهمیدهاند که یک وابستگی به مسئولان کشور دارند به آنها بورس اعطا کردهاند.
