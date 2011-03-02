بازنگری آیین ‌نامه مدیریت دانشگاهها/ ابلاغ آیین نامه ارتقای هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به مصوبه شب گذشته شورا اظهار داشت: بررسی سند تحول نظام آموزشی کشور بلافاصله پس از نقشه جامع علمی کشور در دستور شورا قرار گرفته و کلیات آن مطرح شده است.

وی افزود: این سند کار مشترک حوزه و دانشگاه است و چندین سال روی آن کار شده و در جلسه آینده شورایعالی انقلاب فرهنگی متن این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مصوبه دیگر این شورا ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها بود، گفت: در این آیین‌نامه به بخش‌های تربیتی، اخلاقی، ‌فرهنگی در کنار ساحت‌های مختلف علمی و فناوری توجه شده است.

مخبر دزفولی یادآور شد: ارزیابی اعضای هیئت علمی، چگونگی رفتار با هیئت علمی از حیث بالا رفتن توان علمی کشور، انجام وظایف علمی تحقیقاتی و آموزشی، رفتار مناسب با دانشجو، شاگردپروری از جمله مواردی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: یک عضو هیئت علمی باید مجموعه‌ای از امتیازات را بدست آورد تا از یک مرتبه به مرتبه بالاتر علمی ارتقاء یابد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بیش از 1500 ساعت کار کارشناسی در این باره صورت گرفته تا ساختارها متناسب با جهش علمی کشور و منطبق با نقشه جامع علمی باشد.

وی به موضوع بررسی تربیت معلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و ابراز امیدواری کرد دانشگاه خاص معلمان و فرهنگیان که در شورا به تصویب رسیده و قرار است زیر نظر وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود، از سال آینده شکل گیرد.