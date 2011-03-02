2 اشتباه در 40 مسابقه عملکرد ضعیفی نیست/ داوران خاطی محروم می شوند

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : با حاکم شدن نظم و انظباط برکمیته داوران و چینش مناسب داوران لیگ برتر در کنار احساس مسئولیت و تلاش داوران برای بهبود عملکردشان، باعث شده اشتباهات داوری در لیگ کاهش محسوسی داشته باشد بطوری که در40 مسابقه برگزار شده دور برگشت تنها شاهد دو مورد اشتباه تاثیرگذار از سوی داوران بوده ایم .

سرپرست کمیته داوران یادآورشد: تنها اشتباهات تاثیرگذار در لیگ برتر در دیدار تیم های سپاهان - استقلال و پرسپولیس - شاهین بوشهر اتفاق افتاده و این اشتباهات را می پذیریم. ما هرگز این اشتباهات را توجیه نکرده و آن را پذیرفته ایم .

عسگری با بیان اینکه داورانی که عملکرد ضعیفی داشته باشند از قضاوت در هفته های بعد محروم خواهند شد اظهار داشت: چینش داوران برای هر هفته بر اساس گزارش ناظر و عملکرد او انجام می شود و امکان ندارد داوری که عملکرد ضعیفی دارد در دو هفته پیاپی قضاوت کند.

وی با بیان اینکه کمیته داوران چهار داور اصلی خود را در این هفته از مسابقات لیگ برتر در اختیار ندارد ، یادآور شد : محسن ترکی، محسن قهرمانی ، بخشی زاده و فغانی چهار داوری هستند که به علت قضاوت در لیگ قهرمانان آسیا و محرومیت در هفته بیست و پنجم در اختیار ما نیستند و به جای آنها از داوران جوان و گمنام استفاده خواهیم کرد.