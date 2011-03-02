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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

فیلمنامه "ساعت شلوغی" بازنویسی می‌شود

فیلمنامه "ساعت شلوغی" بازنویسی می‌شود

جابر قاسمعلی فیلمنامه فیلم سینمایی "ساعت شلوغی" را پیش از شروع فیلمبرداری این پروژه بازنویسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی در حال انتخاب لوکیشن‌های "ساعت شلوغی" و عقد قرارداد با بازیگران است، بیشتر سکانس‌های این فیلم در نیاوران فیلمبرداری می‌شود. شاهرخ استخری، بهنوش بختیاری و سحر قریشی بازیگرانی هستند که برای "ساعت شلوغی" قرارداد بسته‌اند.

آرش معیریان پس از پایان تصویربرداری مجموعه "اینجا تهران است"، فیلمبرداری فیلم تازه‌اش را شروع می‌کند. با پایان بازنویسی فیلمنامه "ساعت شلوغی" توسط جابر قاسمعلی فیلمبرداری شروع می‌شود.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپ دست"، "داماد خجالتی" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1265159

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