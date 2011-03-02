"آنچلوتی" عملکرد "داوید لوییز" را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی سه شنبه شب در حالی که با تک گل نیمه نخست وین رونی از منچستر یونایتد عقب بود در نهایت با دو گل داوید لوییز و فرانک لمپارد (پنالتی) موفق شد میهمان خود را در ورزشگاه استمفوردبریج شکست دهد.

آنچلوتی در خصوص عملکرد لوییز در این دیدار اظهار داشت: عملکرد لوییز بسیار خوب بود. او گل مهمی برای تیم ما زد که بسیار کلیدی بود. لوییز یک بازیکن بسیار خوب است.

سرمربی چلسی در خصوص اختلاف 12 امتیازی این تیم با صدر جدول رده بندی رقابت ها گفت: باید با خودمان روراست باشیم. ما از صدر جدول خیلی فاصله داریم و در حال حاضر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این فاصله برداشته شود. یونایتد پیوستگی بهتری از ما داشته است.