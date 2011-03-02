  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

"آنچلوتی" عملکرد "داوید لوییز" را ستود

"آنچلوتی" عملکرد "داوید لوییز" را ستود

سرمربی تیم فوتبال چلسی پس از پیروزی مقابل منچستریونایتد، عملکرد داوید لوییز را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی سه شنبه شب در حالی که با تک گل نیمه نخست وین رونی از منچستر یونایتد عقب بود در نهایت با دو گل داوید لوییز و فرانک لمپارد (پنالتی) موفق شد میهمان خود را در ورزشگاه استمفوردبریج شکست دهد.

آنچلوتی در خصوص عملکرد لوییز در این دیدار اظهار داشت: عملکرد لوییز بسیار خوب بود. او گل مهمی برای تیم ما زد که بسیار کلیدی بود. لوییز یک بازیکن بسیار خوب است.

سرمربی چلسی در خصوص اختلاف 12 امتیازی این تیم با صدر جدول رده بندی رقابت ها گفت: باید با خودمان روراست باشیم. ما از صدر جدول خیلی فاصله داریم و در حال حاضر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این فاصله برداشته شود. یونایتد پیوستگی بهتری از ما داشته است.

کد مطلب 1265160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها