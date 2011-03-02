ترکیب تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که با حضور 10 تیم برتر دنیا روزهای 28 و 29 اسفندماه در شهر ماخاچکالای روسیه برگزار میشود، مشخص شد. بر این اساس، ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: حسن رحیمی - یاسر حیدرقلینژاد
60 کیلوگرم: عباس دباغی- مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مصطفی حسینخانی - محمد یوسفی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی - حسن طهماسبی
84 کیلوگرم: احسان امینی - مسعود فیضاللهی - میثم مصطفی جوکار
96 کیلوگرم: رضا یزدانی- عباس طحان
120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب- کمیل قاسمی
مدیر فنی تیم ملی: محمدعلی صنعتکاران
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه - ابراهیم مهربان- امیر توکلیان- سید مصطفی میرعمادیان
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: رایف بهایدینف رفتوف
داور: علیاکبر طهماسبی
پزشک: دکتر تورج ملکمحمدی
کادر فنی به زودی در مورد دو ملیپوش اعزامی به رقابتهای جام جهانی در وزن 84 کیلوگرم تصمیمگیری خواهد کرد.
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