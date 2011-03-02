نیروگاه شهید بهشتی لوشان توسعه می یابد

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح توسعه نیروگاه شهید بهشتی لوشان که در فاز دوم از سوی بخش خصوصی اجرا می شود، 500 مگاواتی است.

وی اظهارداشت: ظرفیت نامی دو واحد بخش بخار نیروگاه شهید بهشتی 240 مگاوات ساعت است که در سال 1351 و دو واحد بخش گاز آن نیزبه ظرفیت اسمی 120 مگاوات ساعت در سال 1356 به بهره برداری رسیده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس همچنین از ساخت کارخانه شیشه، تله کابین، سیمان فاراب و ایستادیوم ورزشی رستم آباد خبرداد و افزود: با اجرای این پروژه ها نرخ بیکاری در سطح شهرستان و استان کاهش می یابد.

وی در ادامه مهمترین مشکل موجود شهرستان را بیکاری جوانان دانست و افزود: این شهرستان با داشتن موقعیت مناسب صنعتی، کشاورزی و خدماتی متاسفانه جوانان برای اشتغال به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند.

مرعشی با اعلام اینکه رفع معضل بیکاری در این شهرستان نیازمند برنامه ریزی مدون است، بیان داشت: مسئولان باید با توجه به نیاز منطقه، ظرفیت های موجود واعتبارات لازم دستگاه های خود در ارتباط با اشتغال در جامعه گام بردارند.

وی ضمن بیان طرح های انجام شده ازسوی مدیران در راستای ایجاد اشتغال در منطقه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.