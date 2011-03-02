جنگلهای زاگرس از ورود یک میلیون تن دی اکسیدکربن به جو جلوگیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشهای دفتر بررسی تغییرات آب و هوا در سازمان حفاظت محیط زیست، ایران نهمین کشور تولید کننده گاز دی اکسید کربن در جهان محسوب می شود. این در حالی است که تازه ترین پژوهشها نشان می دهد جنگلهای زاگرس مرکزی از ورود سالانه یک میلون و 150 هزار تن دی اکسید کربن به جو ممانعت می کند.

نتایج این بررسی که در نخستین همایش ملی تهدیدات تنوع زیستی زاگرس مرکزی ارائه شد، حاکی است جنگلهای زاگرس مرکزی در طول سال، توان ترسیب 370 هزار و 304 تن کربن را دارا می باشد که این میزان کربن معادل با جذب یک میلیون و 357 هزار و 781 تن گاز دی اکسید کربن در طول یک سال است.



احمد اکبرپور طلوتی و رستم صادقی تالارپشتی، دوتن از پژوهشگران کشورمان که این تحقیق را انجام داده اند همچنین در گزارش خود یادآور شدند که رویشگاه جنگلی زاگرس مرکزی توان آن را دارد که از ورود سالانه نزدیک به یک میلیون و 150 هزار تن گاز دی اکسید کربن به جو ممانعت کنند و با توجه به اینکه ایرانیان سالانه 330 میلیون تن گاز دی اکسید کربن تولید می کنند می توان گفت رویشگاه جنگلی زاگرس مرکزی به وسعت یک میلیون و 150 هزارهکتار، نقش قابل توجهی در جذب گازهای گلخانه ای کشورمان دارند.



بر اساس این گزارش، خاک جنگلهای زاگرس حدود 78 درصد در جذب گازهای گلخانه ای نقش دارند و سهم درختان بلوط که حدود 80 درصد پوشش جنگلی زاگرس را تشکیل می دهند 19 درصد و نقش سایر گونه های درختی نیز 3 درصد اعلام شده است.



این آمار نشان می دهد که تخریب جنگلهای زاگرس و تغییر کاربری آنها از جنگلی به زراعی، صنعتی و شهری که منجر به تشدید فرسایش خاک در رویشگاههای جنگلی می شود تا چه اندازه می تواند در انتشار گازهای گلخانه ای و رشد روزافزون آنها نقش داشته باشد.



دراین مطالعه محدوده زاگرس مرکزی، بخش هایی از 6 استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، خوزستان و لرستان در نظر گرفته شده است که البته پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی دو استان لرستان و خوزستان را تحت پوشش قرار نمی دهد.