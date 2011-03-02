دانشگاه علوم قضایی در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گلمحمدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان زنجان افزود: در حال حاضر 400 دانشجو در رشته های امور قضایی مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: دراین دانشگاه علاوه بر پرسنل دادگستری و دستگاه های زیر مجموعه از مراکز دیگر نیز در این واحد دانشگاهی تحصیل می کنند.

گلمحمدی با بیان اینکه آموزش صحیح در هر ارگان یا سازمانی در توانمندسازی نیروهای انسانی تاثیر بسزایی دارد افزود: راه اندازی این دانشکده، ارتقا سطح علمی و ارایه کارهای تحقیقاتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: برای افزایش اطلاعات و کاربردی کردن رشته های امور قضایی مرکز جامع علمی و کابردی برای علاقمندان راه اندازی شده است.

گلمحمدی افزود: ایجاد رشته های امور قضایی در این دانشگاه می تواند این نهاد را از توجه به مسایل تک بعدی صرف همچون حل و فصل دعوی و امور مشاوره ای و یا حل اختلاف دور کند.

وی افزود: در این دانشگاه اساتید مجرب و یا سابقه امور قضایی به تدریس مشغول هستند و شهریه بسیار پایین آن از جمله ویژگیهای این واحد دانشگاهی محسوب می شود.

گلمحمدی ادامه داد: با تجهیزات مناسب، رشته های دیگر بنا بر ضروت و نیاز و کارشناسی شده در سطوح مختلف ایجاد و فقط رشته های امور قضایی و حقوق دراین واحد دانشگاهی تجمیع خواهد شد.