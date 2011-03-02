تنها 14 درصد کودکان خیابانی مشهد ایرانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی نخعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در مدت پنج روز نخست اسفند ماه سال جاری که این طرح در مشهد اجرا شد، 58 کودک از سطح شهر جمع آوری شدند که از این تعداد تنها هفت نفر ایرانی بودند.

وی تصریح کرد: مشهد از یکسو به دلیل حضور سالانه میلیون ها زائر و از سوی دیگر به علت همسایگی با کشور افغانستان شاهد حضور بسیار زیاد کودکان خیابانی بوده و باید اقدامات موثری در جهت کاهش حضور این گونه افراد صورت پذیرد.

نخعی با اعلام اینکه، این طرح با همکاری شهرداری، دادگستری و بهزیستی و با در نظر گرفتن شرایط خانوادگی این کودکان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: بیشتر این کودکان از خانواده های دارای مشکلات های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد والدین وارد جامعه شده اند.

وی، با بیان اینکه کودکان خیابانی برای تامین هزینه اعتیاد والدین خود به مشاغل کاذب روی می آورند، افزود: این کودکان با ورود به تکدی گری و مشاغل کاذب، زمینه ورود خود را به باند های فساد و راه های خلاف هموار می سازند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مشهد، با بیان اینکه باید از پرداخت کمک های نقدی به کودکان خیابانی خودداری کرد، اظهار داشت: باید مردم را با اطلاع رسانی دقیق و به موقع آگاه نمود که هنگام روبرویی با این کودکان تحت تاثیر قرار نگرفته و هیچ کمکی به آنها نکنند.

نخعی، با اشاره به نقش موثر مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در آینده آنان، خاطر نشان کرد: در شهر مشهد 31 مرکز نگهداری از کودکان خیابانی و بی سرپرست با نظارت سازمان بهزیستی وجود دارد که اقدمات مفیدی را برای این کودکان انجام می دهند.

نخعی، استفاده از هنر را یکی از راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: برگزاری نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه توسط بزرگترین موسسه هیئت امنایی نگهداری از کودکان خیابانی خراسان رضوی گامی بزرگ در جهت معرفی آسیب های اجتماعی کودکان خیابانی است.