توسعه ماهیهای روباتیک برای نجات جانوران دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهیها که به نظر می رسند اسباب بازی باشند روزی خواهند توانست جان صدها هزار موجود دریایی را نجات دهند.

این نمونه های آزمایشی ماهیهای روباتیک می توانند دسته های ماهیها را فریب دهند و با در اختیار گرفتن ریاست گروه مسیر آنها را به نقاط امن تغییر دهند.

این ماهیها قادرند حرکات پسرعموهای طبیعی خود را به خوبی تقلید کنند و این کار را با چنان مهارتی انجام می دهند که حتی می توانند رئیس گروه شوند.

محققان موسسه پلی تکنیک دانشگاه نیویورک که این ماهیهای روباتیک را ساخته اند امیدوارند که در آینده با کمک این روباتها دسته های ماهیها را از مناطق پر خطر ساخت انسان برای مثال توربینهای زیردریایی دور کنند.

براساس گزارش لایو ساینس، اولین نسل از ماهی روباتیک شباهت زیادی به ماهیهای واقعی دارد و می تواند به خوبی حرکات آنها را تقلید کند اما قادر نیستند مدت طولانی همانند ماهیهای واقعی شنا کنند.