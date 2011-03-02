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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

داداشی درگفتگوبا مهر:

صحرانوردان نیازی به ادامه اردوها نداشتند/ احتمال سفر تیم راهپیمایی به ژاپن

صحرانوردان نیازی به ادامه اردوها نداشتند/ احتمال سفر تیم راهپیمایی به ژاپن

مدیر تیم های ملی دوومیدانی کشورمان به دنبال تعطیلی اردوهای تیم ملی صحرانوردی، گفت: با لغو مسابقات آسیایی نپال نیازی به برپایی اردوی تدارکاتی نبود.

محمد صادق داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مسابقات آسیایی صحرانوردی قرار بود اواخر بهمن‌ماه در نپال برگزار شود اما به دلیل مشکلات این کشور لغو شد.

وی افزود: با گذشت چند هفته از این مسئله هنوز کنفدراسیون دوومیدانی آسیا زمان و محل جدید برگزاری مسابقات دوی صحرانوردی قاره آسیا را اعلام نکرده است. ما در این مدت اردوهای تیم ملی را تعطیل نکردیم اما هنوز تکلیف این مسئله مشخص نشده است، به همین دلیل نیازی به ادامه تمرینات ندیدیم.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی ایران خاطرنشان کرد: هنوز برای مسابقات جهانی فرصت داریم و اگر ببینیم شرایط دوندگان خوب است و می‌توانند به موفقیتی دست یابند آنها را راهی رقابتهای جهانی می کنیم.

وی ادامه داد: قصد داریم در این روزهای پایانی سال تیم ملی راهپیمایی کشورمان را راهی یک دوره مسابقات آسیایی کنیم. مسابقات قهرمانی راهپیمایی آسیا 22 اسفند ماه درژاپن برگزار می‌شود که در تلاشیم تا زمینه سفر این تیم را مهیا کنیم.تصمیم گیری در این خصوص فردا پنجشنبه 12 اسفندماه صورت می گیرد.

کد مطلب 1265168

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