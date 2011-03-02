مفتیان حجاز و مصر در فتواهای نادرست خود تجدیدنظر کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام خطاب به مفتیان مصر و حجاز آمده است: یکى از مسائل مهمى که در قیام عظیم و گسترده مسلمانان در کشورهاى اسلامى بر ضدّ حاکمان جور دیده مى‌شود، موضع‌گیرى‌هاى بعضى از علماى بزرگ آنهاست. در اخبار آمده بود که بعضى از مفتیان حجاز و مصر این قیام‌ها را حرام شمرده و بعضى از آن‌ها قیام‌کنندگان را با کمال تعجب مفسد فى الارض دانسته‌اند در حالى که قیام همه آن‌ها بر ضد ظلم و فساد در ارض بوده است.



در ادامه پیام آمده است: علت این موضع‌گیرى‌هاى غلط که سبب جدایى آن‌ها از امت اسلامى و مخصوصآ جدایى جوان‌ها از آن‌ها شده است فتواى نادرستى است که از قدیم‌الایام داشته‌اند که وجوب اطاعت از اولى الامر شامل هر زمامدارى مى‌شود خواه ظالم یا غیر ظالم حتى بعضى یزید یا چنگیز مغول را هم جزء اولى الامر مى‌پنداشته‌اند.



اکنون موقع آن رسیده که در آن فتواى نادرست تجدید نظر کنند و حاکمان ظالم را از شمول اولى‌الامر خارج بدانند و قیام بر ضدّ آن‌ها را واجب بشمرند و حاکمان ظالم و حامیان آن‌ها را جزء مفسدان فى الارض بدانند.



در بخش دیگری از این پیام بیان شده است: هنگامى قرآن مجید با صراحت مى‌گوید: اگر دو طائفه از مسلمانان با هم پیکار کنند، اگر ممکن است آن‌ها را صلح بدهید اگر ممکن نشد با آن طرف که ظالم است پیکار کنید تا سر بر فرمان خدا بنهد آیا امثال حاکم لیبى و مصر و بحرین مشمول این آیه نیستند.



در تاریخ طبرى که از کتب تاریخ معروف اهل سنت است نیز مى‌خوانیم که پیغمبر اکرم (ص) فرمود: هر کس سلطان و زمامدار ظالمى را ببیند که حرام خدا را حلال شمرده و پیمان خدا را شکسته و برخلاف سنت پیامبرش رفتار مى‌کند و به بندگان خدا ظلم و ستم روا مى‌دارد اگر با سخن و عمل با او مخالفت نکند خداوند وى را به سرنوشت‌‌ همان ظالم در قیامت گرفتار مى‌سازد. (تاریخ طبرى، ج ۴، ص ۳۰۴)



در پایان پیام آیت الله مکارم آمده است: بنابراین لازم است این دسته از مفتیان که قیام‌هاى مردمى را بر ضدّ ظالمان محکوم مى‌کنند هر چه زود‌تر در فتواى خود تجدید نظر کرده و به صفوف امت اسلامى بپیوندند و ابتکار عمل را در این قیام‌ها به دست بگیرند تا دشمنان اسلام نتوانند آن را به نفع خود مصادره کنند که آن مصیبت بزرگ دیگرى است.