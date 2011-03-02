هفتمین اجلاس شوراهای استانها در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دبیر شورای عالی استانهای کشور صبح چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: در کشور 33 هزار شورای شهر و روستا با جمعیتی بالغ بر 100 هزار نفر داریم که این شورا به عنوان تاثیر گذارترین نهاد بین آنها فعالیت می کند.

صابر ابوطالبی افزود: در شورای عالی استانها 75 نفر عضو هستند که هر ماه در محل مجلس شورای اسلامی قدیم در تهران تشکیل جلسه می دهند و در این میان هر سه ماه یک بار نیز در یکی از استانهای کشور نیز اجلاس سراسری دارند.

وی تصریح کرد: این شورا که به نمایندگان سراسر کشور در آن حضور دارند و به نوعی نماینده افکار عمومی مردم سراسر کشور است به نوعی انتقال دهنده مشکلات و عقب ماندگی نقاط مختلف کشور به دولت است به همین دلیل نقش آن در کشور کارایی بالایی دارد.

ابوطالبی عنوان کرد: در اجلاس قبلی شورای عالی استانها که در استان گلستان و با حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد تصمیم گرفته شد که اجلاس بعدی این شورا در شهرستان اهواز برگزار شود.



دبیر شورای عالی استانهای کشور در خصوص غیب مهدی چمران رئیس شورای عالی استان های کشور اظهار داشت: وی به علت کسالت موفق به حضور در اولین روز این مراسم نشد ولی بی شک در صورت اجازه پزشک معالج در دومین روز این اجلاس حضور خواهد یافت.



رئیس شورای اسلامی استان خوزستان نیز در این مراسم گفت: هفتمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استانها،11 و 12 اسفندماه به میزبانی شورای اسلامی استان خوزستان در شهر اهواز می شود.



سید اکبر سادات عسگری اظهار داشت: امروز پس از ورود روسای شوراهای اسلامی استانها به شهر اهواز، سه کارگروه تشکیل می شود که روسا در این سه کارگروه تحت عنوان، کارگروه بررسی شیوه های اجرایی نظارت به شوراهای اسلامی، کارگروه تجهیز شوراهای اسلامی استان به سامانه های اطلاع رسانی و اتوماسیون اداری و کارگروه بررسی شیوه ارسال طرح و آرای آن در شورای عالی استانها مشغول به کار خواهند شد.



وی ادامه داد: پس از اتمام کارگروه ها و جمع بندی نهایی عصر همین روز بازدید از پروژه های عمرانی شورای اسلامی شهر اهواز را برای رئسای شوراهای استانها ترتیب داده ایم.



عسگری اضافه کرد: جلسه رسمی مجمع مشورتی روسای شورای اسلامی استانها در روزه 12 اسفندماه با حضور مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها، روسای شوراهای اسلامی استانهای سراسر کشور، جعفر حجازی استاندار خوزستان، آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان و تعدادی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.



وی در خاتمه اضافه کرد: در روز آخر نیز بازدید از مناطق جنگی شلمچه، خرمشهر و پالایشگاه آبادان نیز در برنامه روسای شوراهای استان دیده شده است.