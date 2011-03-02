حضور 12 گیلانی در سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کشور

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سی وسومین دوره مسابقات قرآن کریم کشور در دو بخش خواهران و برادران در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل طی روز های 11 تا 16 اسفند ماه سال جاری در استان یزد برگزار می شود که از گیلان 12 نفر که شامل نفرات برتر مسابقات استانی هستند در این مسابقات حضور دارند.

سید زینب تقوی پور و رقیه صفری در رشته حفظ کل، کبری حمیدی در رشته حفظ 20 جزء، صغری خورشیدی و سیده فاطمه اشرفی در رشته قرائت و طیبه خورشیدی صیاد دررشته ترتیل نمایندگان گیلان در بخش خواهران سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کشور هستند.

در بخش برادران نیز محمد مصطفی پور و حسن رجبی در رشته حفظ کل، محمد رسولی در رشته حفظ 20 جزء، حسین رفیعی و عیسی صدفی در رشته قرائت و مرتضی خدابخشی پور در رشته ترتیل گیلانی های حاضر در این مسابقات هستند.

نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در سی وسومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم را کسب می کنند.