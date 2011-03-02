هنرمندان خارجی به جای برگزاری کارگاه‌ به فرهنگسرای نیاوران رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود امروز، چهارشنبه، 11 اسفند دو کارگاه آموزشی با حضور هنرمندان خارجی برگزار شود. بر اساس برنامه‌ دبیرخانه سومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر، کارگاه ولادیمیر استانوفسکی، کاریکاتوریست صربستانی ساعت 10:30 صبح و کارگاه خوشنویسی فریدعلی، خوشنویسی کویتی ساعت 15 اعلام شده بود.

با این ‌حال به جای برگزاری کارگاه در ساعت 10:30 صبح مهمانان خارجی از جمله کارتونیست صربستانی به بازدید فرهنگسرای نیاروران رفته و احتمالا کارگاه آموزشی بعدازظهر به دلیل برپایی نشست مطبوعاتی که ساعت 14 اعلام شده و مقرر است با حضور همین مهمانان برگزار شود، تشکیل نمی‌شود.

جشنواره تجسمی فجر در برنامه‌های مرکز هنرهای تجسمی به عنوان مهمترین برنامه‌های تجسمی در طول سال برنامه‌ریزی شده است تا به جایگاه خود در مقایسه با دیگر جشنواره‌های فجر برسد اما زمانی که برنامه کارگاه‌های آموزشی آن بدون اعلام قبلی و آنهم زمانی که هنرمندان خارجی حضور دارند، لغو ‌شود، اولین گام‌های آن برای به منظور کسب اعتبار از بین می‌رود.