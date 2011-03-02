پردازش به روح تعلیم از ضروریات حوزه آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: پردازش به روح تعلیم در بین دانش آموزان یکی از ضروریات حوزه آموزش است

وی اظهار داشت: یکی از چالش های که هم اکنون در برخی مراکز آموزش عالی دیده می شود بصورت غالب این است که دانش آموز بیشتر کالبد مطالب را فرا گرفته تا آنکه مطلب را بیاموزد .

وی افزود: مشاهده می شود دانش آموزی سالها مباحث ریاضی و زبان انگلیسی را در دوران مدرسه می خواند ولی چون روح مطلب را فرا نمی گیرد، همواره در این دو موضوع با مشکل روبرو می شود .

وی تصریح کرد: معلمین گرامی باید در تعمیق روح مطالب به ذهن دانش آموزان هنر نمایی کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید در آموزش و پرورش استان،بابی جهت تقدیر از معلمانی که بصورت عمیق به درک دانش آموز از دریافت مطالب کمک می کنند باز شود، گفت: باید برروی شیوه های صحیح انتقال مفاهیم به قشر دانش آموز با حساسیت کار هدفمند انجام داد.

عسکری ادامه داد: با ساز و کارهای لازم در سال آتی نیازهای مدارس استان را جهت تقویت و پویایی هرچه بیشتر دنبال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: کلیه مدارسی که در سطح استان دسترسی به استفاده از شبکه های گاز شهری داشته باشند، اعتبارات بهره مندی آنها از شبکه گاز تا مهر ماه سال آتی تأمین می شود.

وی افزود: برای سال آینده توجه ویژه ای به سازمان آموزش و پرورش استان خواهد شد و بر اساس شاخصها کمکهای صورت می پذیرد .

در ابتدا این دیدار کلانتر بارانی گفت: در تمام نقاط استان مدرسه و معلم وجود دارد و نظام آموزشی ما با قوت و قدرت فعالیت می نماید

وی افزود: امسال برای پذیرائی از مهمانان نوروزی در استان تعداد 84 مدرسه که از مدارس خوب و نوساز می باشند با 450 کلاس مهیای در اختیار گذاشتن به این میهمانان هستند.