محمد صادق داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هنوز از حضور آشتیانی به عنوان سرپرست فدراسیون دو هفته‌ای نمی‌گذرد اما با تصمیم وی نخستین نشست تخصصی با حضور مربیان داخلی کشور برگزار شد تا تکلیف همکاری برخی از مربیان ایرانی با ورزشکاران مشخص شود.

وی افزود: در این برنامه‌ریزی جدید برخی از مربیان داخلی که قبلا جزء ورزشکاران مطرح بوده و الان بازنشسته شده‌اند و مراحل مربیگری را طی کرده‌اند، دعوت به همکاری شده‌اند. با این شرایط تنها برای برخی رشته‌ها که از نظر فنی مربی خوبی در داخل کشور نداریم یا اینکه نیاز به علم روز دنیا داریم از مربی خارجی استفاده خواهیم کرد.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی خاطرنشان کرد: طبق برنامه برخی از این مربیان قبل از تعطیلات یا بعد از سال نو کار خود را شروع می‌کنند. به طور مثال علی قاسمی با محمد عاکفیان و چند دونده 400 متری، یزدانیان با مهاجر شجاعی و صمیمی با برادر خود تمرینات خود شروع یا ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه باید تمرینات ورزشکاران و مربیان برنامه‌ریزی شده باشد، گفت: ما با عباس صمیمی صحبت کرده‌ایم تا بر تمرینات لیلا رجبی نظارت داشته باشد. متاسفانه هرچند اصفهان شهر مناسبی برای تمرین دوومیدانی کاران است اما زمین تخصصی پرتاب وزنه در این شهر نداریم. به همین دلیل لیلا رجبی برای تمرین به جنوب کشور رفته و در بوشهر تمرین خواهد کرد. صمیمی در حال حاضر تنها با برادر خود محمد کار می‌کند اما اگر راضی شود به رجبی هم برنامه تمرین بدهد، خوب است.

داداشی در خصوص قرارداد مربیان، نیز تصریح کرد: برخی مربیان داخلی ما تا بازیهای آسیایی و برخی نیز تا پایان سال قرارداد همکاری دارند. با برگزاری نشست هماهنگی در فدراسیون و توافق ورزشکار و مربی قراردادهای همکاری آنها در فصل جدید بزودی تنظیم می‌شود. هرچند قرارداد برخی مربیان به اتمام رسیده است اما قرارداد این دسته که به ورزشکاران مدال آور تمرین می داده اند همچنان بر جای خود استوار است و می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که" برخی از دوومیدانی کاران با مربیان داخلی تمرین نمی‌کنند و تنها عملکرد مربی خارجی را مطلوب می‌دانند در این صورت تکلیف این نفرات چه می‌شود؟"، گفت: در تصمیم گیری جدید هر ورزشکاری نمی‌تواند بگوید من مربی خارجی می‌خواهم و ما هم برایش مربی خارجی بیاوریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: البته در برخی رشته‌ها حضور مربی خارجی الزامی است چون ما از علم روز این مواد عقب هستیم. این رشته‌ها مانند پرش با نیزه و دهگانه است که قطعا برای آنها مربیان خارجی را استخدام خواهیم کرد.

وی در مورد قهرمانان بازیهای آسیایی گوانگجو نیز گفت: ورزشکاران مدال آور بازیهای آسیایی یا مسابقات قهرمانی آسیا به طور حتم می توانند از مربی خارجی استفاده کنند. احسان حدادی با مربی خود تمرین می‌کند و سجاد مرادی هم به دنبال مربی خارجی است.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی کشورمان در مورد لغو سفر حدادی به کمپ تمرینی آفریقا، گفت: با احسان حدادی صحبت شده و قرار است با مربی خود در کیش اردو بزند. کمپ آفریقا برای وی از هر نظر مناسب بود اما باید مشکلات موجود را هم پذیرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که " آیا با بدبینی و به نوعی لجبازی درخواست اردوی حدادی در آفریقا رد شده است؟"، تاکید کرد: به هیچ عنوان مخالفت نسبت به درخواست حدادی با قصد و منظور نبوده و لجبازی نسبت به آن صورت نگرفته است. احسان حدادی مطرح‌ترین ورزشکار پرتاب دیسک آسیا و حتی دوومیدانی این قاره است و شاید سالها طول بکشد تا بازهم دوومیدانی ایران بتواند ستاره ای مانند وی داشته باشد. ما تلاش کرده ایم تا با شرایط موجود برنامه تمرینات وی را به بهترین نحو ممکن پیگیری و به اجرا برسانیم.

داداشی در جواب آخرین پرسش خبرنگار مهر در خصوص" عقب افتادن مرتب حقوق ورزشکاران در کنار مسائل مالی فدراسیون ضربه زیادی به تمرین دوومیدانی کاران می زند، چه فکری برای این مسئله کرده اید؟"، گفت: پرداخت حقوق ورزشکاران برعهده فدراسیون نیست و ما به این مسئله ورود نمی کنیم. در بحث مسائل مالی فدراسیون هم سرپرست جدید به تازگی آمده و برنامه هایی برای حل مشکلات دارد. باید برای حل مشکلات و پیگیری برنامه ها کمی فرصت بدهیم.