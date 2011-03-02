به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هیئت حاکمه کلیسای انگلیکن انگلستان دیروز سه‌شنبه دهم اسفندماه از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کرده است که با عضویت کشیشها در گروههای ضدمهاجرت از جمله لیگ دفاع انگلیسی و حزب ملی بریتانیایی مخالف می‌کند.

این تغییر پیشنهاد در کلیسا به اسقفها این امکان را می‌‌دهد که سازمانهایی را که کشیشها نباید به عضویت آن درآیند مشخص کنند.

این اقدام از دو سال پیش در کلیسای انگلیکن انگلستان پیشنهاد شده و مقامات کلیسایی اظهار می‌دارند که دست کم یکسال دیگر اجرایی خواهد شد.

کلیسای انگلیکن انگلستان یک کلیسای مستقل مسیحیت است و مستقر در انگلستان است و مادر کلیساهای انگلیکنیسم به شمار می‌رود. این کلیسا درکنار کلیسای ارتدکس شرقی و کاتولیک روم از بزرگترین کلیساهای مسیحی محسوب می‌شود.