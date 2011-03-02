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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

با تصویب یک قطعنامه؛

کلیسای انگلیکن انگلستان با تعصب نژادی کشیشها مبارزه می‌کند

کلیسای انگلیکن انگلستان با تعصب نژادی کشیشها مبارزه می‌کند

هیئت حاکمه کلیسای انگلیکن انگلستان با حمایت از پیش‌نویس قطعنامه ضدتعصب یک گام به ممنوعیت حضور کشیشانی که با تعالیم و آموزه‌های کلیسا درباره تساوی نژاد مخالف هستند نزدیکتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هیئت حاکمه کلیسای انگلیکن انگلستان دیروز سه‌شنبه دهم اسفندماه از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کرده است که با عضویت کشیشها در گروههای ضدمهاجرت از جمله لیگ دفاع انگلیسی و حزب ملی بریتانیایی مخالف می‌کند.

این تغییر پیشنهاد در کلیسا به اسقفها این امکان را می‌‌دهد که سازمانهایی را که کشیشها نباید به عضویت آن درآیند مشخص کنند.

این اقدام از دو سال پیش در کلیسای انگلیکن انگلستان پیشنهاد شده و مقامات کلیسایی اظهار می‌دارند که دست کم یکسال دیگر اجرایی خواهد شد.

کلیسای انگلیکن انگلستان یک کلیسای مستقل مسیحیت است و مستقر در انگلستان است و مادر کلیساهای انگلیکنیسم به شمار می‌رود. این کلیسا درکنار کلیسای ارتدکس شرقی و کاتولیک روم از بزرگترین کلیساهای مسیحی محسوب می‌شود.

کد مطلب 1265177

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