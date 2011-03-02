تحولات مصر یک کودتا بود/ سخنان ماجراجویانه درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "رودولف جولیانی" که احتمالاً در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نامزد خواهد شد، ادعا کرد: ما به ایران اجازه دستیابی به نیروی اتمی را نخواهیم داد.

وی همچنین در ادامه بر اساس خصلت ماجراجویانه آمریکایی ها گفت: فکر می کنم که ما نباید گزینه نظامی را از میز کنار بگذاریم.

جولیانی که در سرزمین های اشغالی صحبت می کرد از تحولات مصر به عنوان "کودتا" یاد کرد و گفت: من فکر می کنم که دولت آمریکا کودتای مصر را پیش بینی نکرده بود.

وی در ادامه افزود: به باور من دولت مبارک نه تنها برای اسرائیل بلکه برای آمریکا هم عامل ثبات بخش بود. مبارک هم خوب بود و هم بد. واضح است که وی مردم خود را سرکوب کرد و چیزهای زیادی انجام داد که به لحاظ داخلی مسائلی را ایجاد کرد.