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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۷

جولیانی :

تحولات مصر یک کودتا بود/ سخنان ماجراجویانه درباره ایران

تحولات مصر یک کودتا بود/ سخنان ماجراجویانه درباره ایران

شهردار سابق نیویورک و یکی از جمهوریخواهان سرشناس گفت دولت حسنی مبارک نه تنها برای اسرائیل بلکه برای آمریکا هم عامل ثبات بخش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "رودولف جولیانی" که احتمالاً در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نامزد خواهد شد، ادعا کرد: ما به ایران اجازه دستیابی به نیروی اتمی را نخواهیم داد.

وی همچنین در ادامه بر اساس خصلت ماجراجویانه آمریکایی ها گفت: فکر می کنم که ما نباید گزینه نظامی را از میز کنار بگذاریم.

جولیانی که در سرزمین های اشغالی صحبت می کرد از تحولات مصر به عنوان "کودتا" یاد کرد و گفت: من فکر می کنم که دولت آمریکا کودتای مصر را پیش بینی نکرده بود.

وی در ادامه افزود: به باور من دولت مبارک نه تنها برای اسرائیل بلکه برای آمریکا هم عامل ثبات بخش بود. مبارک هم خوب بود و هم بد. واضح است که وی مردم خود را سرکوب کرد و چیزهای زیادی انجام داد که به لحاظ داخلی مسائلی را ایجاد کرد.

کد مطلب 1265178

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