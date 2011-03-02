حضور متخصصان پزشکی قانونی بر بالین بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی‌رضوی روز چهارشنبه در مراسم دومین کنگره سالانه بین‌المللی پزشکی قانونی ایران اظهار داشت: برخی رشته‌های علمی در کشور با وجود ایجاد بسترهای مناسب هنوز پا به پای دیگر رشته‌های علمی کشور حرکت نمی‌کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به‌ طور مثال اگر بخواهیم 2 رشته پزشکی قانونی و طب اورژانس را به‌عنوان یک رشته جدید که 12 سال است در کشور ایجاد شده مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که رشته پزشکی قانونی از نظر آموزش و خروجی فارغ‌التحصیلان باید بیشتر تلاش کند. زیرا در طول 12 سال ایجاد طب اورژانس در کشور هم‌اکنون در 9 دانشگاه این رشته آموزش داده می‌شود و هنوز رشته پزشکی قانونی فقط در 3 دانشگاه آموزش داده می‌شود و در نهایت فارغ‌التحصیلان طب اورژانس نیز از متخصصان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی قانونی بیشتر هستند.

وی ادامه داد: در این راستا تلاش می‌کنیم با ایجاد یک بستر مناسب در مسیر ارائه خدمات به بیماران در بیمارستانهای درمانی و آموزشی زمینه رشد رشته پزشکی قانونی را در سراسر کشور گسترش دهیم.

امامی‌رضوی افزود: بر اساس برنامه‌های حاکمیت بالینی که از ابتدای سال 89 توسط وزارت بهداشت برای اجرای آزمایشی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه شده باید رشته پزشکی قانونی نیز که از شاخه‌های مهم برنامه حاکمیت بالینی به‌حساب می‌آید، برای پیشگیری از عوارض بیماران در کشور رشد لازم را پیدا کند.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان داشت: در کشورهای پیشرفته آمار پیشگیری از بیماریها و عوارض آن بسیار بیشتر از آمار فوتی‌های تصادفات مورد توجه است و در این راستا باید متخصصان رشته پزشکی قانونی در کنار دیگر پزشکان بر بالین بیمار حضور یابند که هم‌اکنون به‌دلیل کمبود متخصصان این رشته در کشور این امر میسر نشده است.

وی افزود: حضور فارغ‌التحصیلان و متخصصان پزشکی قانونی در برنامه استقرار حاکمیت بالینی بیمارستانها در زمینه تامین اعتبار و بودجه بیمارستانها نیز نقش موثری ایفا خواهد کرد.

امامی‌رضوی گفت: نظام پرداخت در قبال درمان افراد کشور باید با گسترش حوزه‌های تخصصی درمانی و بهداشتی در رشته پزشکی قانونی به نظام پرداخت در قبال سلامت افراد تغییر کند که این امر در راستای نظام جامع خدمات و مراقبت حوزه سلامت کشور در آینده میسر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: نظام سلامت در این راستا تحول اساسی پیدا خواهد کرد و این امر با برداشتن موانع و مشکلات در راستای رشد رشته‌های تخصصی از جمله رشته پزشکی قانونی در کشور میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای رشد رشته پزشکی قانونی از معاونت آموزش وزارت بهداشت درخواست می‌کنم به عنوان یک پیشنهاد به مانند برنامه توسعه طب اورژانس در کشور یک کمیته کاری برای ساماندهی رشته پزشکی قانونی برای افزایش فارغ‌التحصیلان و متخصصان این رشته در وزارت بهداشت تشکیل شود.