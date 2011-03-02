به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صفرعلی براتی چهارشنبه در حاشیه سیزدهمین همایش سمپوزیوم فولاد کشور در ذوب‌آهن اصفهان، اظهار داشت: ذوب‌آهن اصفهان نخستین واحد تولید فولاد در کشور است که در سال 1350 نخستین سوله این مجموعه راه‌اندازی شد.

وی افزود: در حال حاضر تولید چدن مذاب در این کارخانه 600 هزار تن است که با راه‌اندازی و اجرای طرح توازن بهره‌وری خوبی برای این کارخانه به دست خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان تاکید کرد: ذوب‌آهن در مطالعات پنج میلیون تنی تولید اقتصادی‌ترین و سودمندترین شرایط را خواهد داشت و انتظار داریم با حمایت مسئولان این اقدام مهم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در سال 1388 کوره بلند شماره سه در کارخانه ذوب‌آهن راه‌اندازی شد، تصریح کرد: آگلومراسیون در چند روز آینده راه‌اندازی می‌شود، نیروگاه تا پنج ماه دیگر و واحد کک‌سازی در نیمه دوم سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

براتی گفت: با راه‌اندازی این واحد به تولید 3.2 میلیون تن در ذوب‌آهن خواهیم رسید، گفت: با توجه به شرایط استراتژیک فولاد لازم است توسعه موثری در زمینه تولید فولاد انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان افزود: هم‌اکنون 18 هزار پرسنل در این شرکت فعالیت می‌کنند و 85 درصد از قطعات مورد نیاز ذوب‌آهن در خود کارگاه‌های تولیدی ذوب‌آهن تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی ظرفیت این مجموعه به دو میلیون تن رسیده که با تکمیل طرح‌های در دست اجرا و طرح‌های مورد مطالعه ظرفیت تولید را به پنج میلیون تن خواهیم رساند.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اینکه در سال‌ جاری تولید این شرکت در حدود 2.7 میلیون تن فولاد خام و دو میلیون و 750 هزار تن محصولات فولادی خواهد بود، تصریح کرد: این مجموعه با توجه به زیرساختهای موجود و ظرفیت مناسب توانایی افزایش ظرفیت تولید را دارد.

وی گفت: در ذوب‌آهن اصفهان نیروی متخصص و ماهر فراوان است و ظرفیت اجرای این پروژه از توان این افراد خارج نیست.

براتی اضافه کرد: سالانه 10 میلیون تن فولاد به کشور وارد می‌شود که در شرایطی که توان تولید این فولاد را در کشور داریم، نباید اجازه دهیم زمینه بیگانگان در این بازار حضور داشته باشند.