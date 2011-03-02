امضای توافقنامه استرداد مجرمین بین وزرای دادگستری ایران و بلاروس

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در نشست مشترکی که روز چهارشنبه با ویکتور ولگانوف وزیر دادگستری بلاروس در وزارت دادگستری داشت، با بیان اینکه مبارزه با تروریسم در ایران یک نوع مبارزه ادامه دار است و بر اساس اصول انقلاب اسلامی هرگز برای مبارزه با این جریان سستی به وجود نمی آید، گفت: تروریسم امروز برای استکبار جهانی یک ابزار است و در عین حالی که مبارزه با تروریسم را در برنامه خود قرار داده اند اما از طریق آنها 12 هزار قربانی از شخصیتهای بزرگ سیاسی و انقلابی را در ایران به شهادت رسانده اند و سپس این افراد را در امان خود نگه داشته است.

وی با بیان اینکه جایگاه جمهوری بلاروس در جغرافیا بسیار استراتژیک است و یک سوم جمعیت بلاروس در جنگ جهانی دوم کشته شده اند، گفت: یکی از دلایل اصلی ایران برای مبارزه قاطع با استفاده از انرژی غیر صلح آمیز همین موضوع است و مطمئنیم که سختیهای ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم برای کشور بلاروس موجب رشد مردم آن خواهد شد.

همچنین ویکتور ولگانوف وزیر دادگستری بلاروس با بیان اینکه هم اکنون در جهان تروریسم در حال رشد است و بسیاری از کشورها برای حمایت از مردمشان در حال برخورد با این واقعه هستند، گفت: در کشور بلاروس قوانین قاطعانه ای برای مبارزه با تروریسم، تجارت انسانی و فساد اقتصادی به وجود آمده و همین امر باعث شده که در 5 سال اخیر میزان جنایت در این کشور کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه روابط قضایی بلاروس با ایران باید تحکیم شود، افزود: چون در این صورت مقابله با جنایات سازمان یافته کاهش می یابد و می توانیم در زمینه فساد اقتصادی با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

ولگانوف افزود: تبادل نظر در زمینه های قضایی برای دو کشور مهم خواهد بود و ما می توانیم در همه زمینه ها از جمله استقلال ملی با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

وزیر دادگستری بلاروس با بیان اینکه تجربه ایران در خصوص دفاتر اسناد رسمی برای کشور بلاروس خیلی مهم است، گفت: هم اکنون ما در پی این هستیم که چگونه این دفاتر را در دو بخش خصوصی و دولتی گسترش دهیم و به همین دلیل تجربه ایران برای ما مهم است.

بختیاری در پاسخ به سخنان ولگانوف گفت: ایران در خصوص دفاتر اسناد رسمی تجربه خوبی دارد و هم اکنون ما 40 هزار بنگاه معاملاتی در بخش خصوصی در سراسر کشور داریم که البته حق انتقال سند ندارند چرا که این امر در دفاتر رسمی که حدود 7 هزار و 850 دفتر در سراسر کشور است صورت می گیرد.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران افزود: ما به دنبال این هستیم که انتقال اسناد را به شکل الکترونیکی نیز فعال کنیم.

در پایان این مراسم توافقنامه استرداد مجرمین بین وزیر دادگستری ایران و بلاروس به امضا رسید که طبق آن نیروی انتظامی دو کشور در خصوص تجارت انسانی و مسائل اقتصادی همکاری بیشتری خواهند داشت.