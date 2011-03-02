بزرگترین کارخانه کنسانتره زرشک کشور در قاین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار قاین صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این کارخانه با اشاره به اینکه 85 میلیارد ریال اعتبار برای این کارخانه هزینه شده است، گفت: 50 در صد این اعتبار ارزی و 50درصد ریالی است.

غلامعلی حبیبی منش اظهارداشت: این کارخانه در زمینی به مساحت 37 هزار و 750 متر مربع احداث شده است.

وی گفت: در حال حاضر این کارخانه در فاز اول دارای سردخانه با ظرفیت 600 تن است که ظرفیت نهایی به سه هزار تن خواهد رسید.

فرماندار قاین با اشاره به مشخصات این پروژه عنوان کرد: این کارخانه ظرفیت تبدیل 10تن در ساعت کنسانتره زرشک 14 تن انار و 10 تن انگور و 4 تن خرما را دارد.

وی اشتغال ایجاد شدده این پروژه را 27 نفر برشمرد و بیان داشت: با راه اندازی کامل این پروژه 75 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه امکان تولید سایر محصولات با اندک تمهیداتی در این کارخانه وجود دارد، افزود: همچنین فرآوری محصول آلبالو نیز در این کارخانه از موارد در دست پیگیری است.

حبیبی منش ادامه داد: این کارخانه امکان جذب 30 درصد زرشک منطقه را دارد که این مهم در کشاورزی و اشتغال منطقه تاثیر بسزایی دارد.

وی گفت: عرضه کنسانتره زرشک در بازار های داخلی و خارجی توجه به زرشک و معرفی این محصول و کاربرد در بازار ها افزایش می دهد.