رضا سعیدی‌پور به خبرنگار مهر گفت: امسال در جشنواره فیلم فجر، آثاری باارزش روی پرده رفتند، فیلم‌هایی که می‌توانند برای مخاطب جذاب باشند اما مهم این است که این فیلم‌ها چطور و طبق چه برنامه‌ای اکران شوند، نحوه اکران می‌تواند به استقبال از یک فیلم منجر شود یا مخاطبان آن را محدود کند

وی ادامه داد: امسال و با توجه به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه‌های سینماها پنج برابر شده است، سال 90 دستمزدهای کارمندان افزایش می‌یابد و بهای بلیت سینماها ثابت است در چنین فضایی چشم‌انداز سینمای ایران چندان روشن نیست و مشخص نیست ادامه حیات سینما به چه شکل اتفاق می‌افتد.

مدیر سینما آزادی گفت: در سال 89 فیلم‌هایی با مضامین خانوادگی که همه اعضای خانواده می‌توانستند در کنار هم آنها را ببینند در سینما آزادی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند، این نشان می‌دهد در کنار جذب مخاطبان روشنفکر و دوستداران سینمای فرهنگی و فیلم‌های خاص خانواده‌ها مخاطبان اصلی این سینما هستند که بر فروش فیلم‌ها تاثیر می‌گذارند.

سعیدی‌پور ادامه داد: وضعیت سینما آزادی با دیگر سالن‌های تهران تفاوت دارد ما در سال 88 و 89 شاهد استقبال مخاطبان از فیلم‌های این سینما بودیم اما این به معنی فروش خوب همه فیلم‌ها در تمام سینماهای ایران نیست. سینما آزادی پاتوقی فرهنگی است و مخاطبان همیشگی و ثابت دارد که برنامه‌های این سینما را دنبال می‌کنند.

وی درباره اکران نوروزی گفت: ما با هدایت فیلم برای اکران فیلم سینمایی "شیش و بش" صحبت‌های اولیه را انجام داده‌ایم اما گویا قرار است اداره کل نظارت و ارزشیابی امسال در بحث اکران نوروزی وارد شده و فیلم‌ها را انتخاب کند، در این صورت باید منتظر باشیم و ببینیم چه فیلمی برای اکران نوروز سینما آزادی انتخاب می‌شود.