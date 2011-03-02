رد ادعای گوگل درباره باز بودن محصولاتش

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل به اینکه اعلام کند تمامی نرم افزایهایش در دسته نرم افزارهای باز قرار دارند، علاقه بسیاری دارد، اما حقیقت این است که این نرم افزارها همیشه باز نیستند، بلکه تنها زمانی که شرایط به نفع گوگل باشد، به صورت باز قابل استفاده خواهند بود. البته بهتر است بدانید بازبودن نرم افزارها لزوما به معنی بهتر بودن آنها نیست.

برای مثال گوگل به شکلی ویژه تمایل دارد در "باز" بودن نرم افزار اندروید اغراق کند. شاید فکر کنید باز بودن اندروید به این معنی است که هر فردی می تواند با استفاده از آن هر نرم افزار جانبی را که بخواهند بر روی گوشی ها نصب کرده و ظاهر اندروید را تغییر دهند، اما ادعای گوگل قطعا به این معنی نیست.

ادعای "باز" بودن نرم افزار اندروید به آن معنی است که شرکای نزدیک گوگل، اپراتورهاو تولید کنندگان تلفن همراه و نه مصرف کنندگان، می توانند اندروید را طبق خواسته های خود تغییر دهند.

به همین دلیل است که بسیاری از گوشی های اندروید به همراه نرم افزارهای بیهوده و بی مصرف از پیش نصب شده به فروش می رسند و به همین دلیل است که در گوشی های اندروید گاه نقصهایی از قبیل عدم امکان نصب نرم افزارهایی به جز نرم افزار شرکت گوگل دیده می شود. همچنین به همین دلیل است که کاربران اندروید برای دریافت به روزرسانی های نرم افزاری باید مدت طولانی صبر کنند.

از دیگر نکاتی که بر "باز" بودن نرم افزار اندروید وارد می شود این است که برای مثال زمانی که شرکت موتورلا بخواهد یکی از نرم افزارهای اندروید را در گوشی های خود تغییر داده یا توسط نرم افزار دیگری جایگزین کند، گوگل با قدرتی بالا آنها را منع می کند. در واقع گوگل در حالی که ادعا می کند اندروید نرم افزاری "باز" است، اما در جای خود کاربرانش را مجبور می کند همانطور که می خواهد از نرم افزار استفاده کنند.

بر اساس گزارش سی ان ان، از سویی دیگر در صورتی که گوگل تا این اندازه به "باز" بودن محصولاتش تاکید دارد باید الگوریتمهای جستجو و تبلیغاتی خود را نیز در اختیار جهان قرار دهد، در این صورت است که می توان این شرکت را شرکتی باز خطاب کرد.