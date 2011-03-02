دارندگان مدرک لیسانس از نامزدی انتخابات مجلس محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 شرایط جدید نامزدهای ورود به مجلس را مطرح و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس با 142 رای موافق، 23 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر تصویب کردند که داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن با حداقل 5 سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی به عنوان شرایط الزامی برای کسانی که نامزد نمایندگی مجلس می شوند خواهد بود.

این در حالیست که پیش از این نامزدهای نمایندگی مجلس ملزم بودند که مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن را به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می توانست جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد و امروز نمایندگان مجلس این تبصره از بندهای قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس پس از بررسی جزئیات به کلیات این طرح با 138 رای موافق، 63 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر رای دادند.