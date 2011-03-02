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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

مجلس تصویب کرد؛

دارندگان مدرک لیسانس از نامزدی انتخابات مجلس محروم شدند

دارندگان مدرک لیسانس از نامزدی انتخابات مجلس محروم شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 142 رای موافق تصویب کردند که از این پس دارندگان مدرک لیسانس از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی محروم شوند و تنها افرادی که شرایط جدید تصویب شده از سوی مجلس را دارند می توانند برای نمایندگی مجلس نامزد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 شرایط جدید نامزدهای ورود به مجلس را مطرح و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس با 142 رای موافق، 23 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر تصویب کردند که داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن با حداقل 5 سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی به عنوان شرایط الزامی برای کسانی که نامزد نمایندگی مجلس می شوند خواهد بود.

این در حالیست که پیش از این نامزدهای نمایندگی مجلس ملزم بودند که مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن را به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می توانست جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد و امروز نمایندگان مجلس این تبصره از بندهای قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس پس از بررسی جزئیات به کلیات این طرح با 138 رای موافق، 63 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر رای دادند.

کد مطلب 1265189

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