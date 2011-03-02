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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

با حضور وزیر نفت/

گازرسانی به شهرستان چگنی به بهره برداری رسید

گازرسانی به شهرستان چگنی به بهره برداری رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: گازرسانی به شهرستان چگنی از توابع استان لرستان با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرگت گاز استان لرستان در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی به طول 13 کیلومتر با خط تغذیه فلزی 10 اینچ به بهره برداری رسیده است.

علی گودرزی ادامه داد: برای بهره برداری از این پروژه 30 کیلومتر شبکه توزیع، سه ایستگاه تقلیل فشار گاز و 800 مورد انشعاب نصب شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزر نفت صبح چهارشنبه پس از ورود به شهرستان چگنی و ادای احترام به شهدای این شهرستان در مراسم افتتاحیه پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی شرکت کرد. مسعود میرکاظمی امروز همچنین در جلسه شورای اداری چگنی حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1265190

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