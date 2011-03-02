گازرسانی به شهرستان چگنی به بهره برداری رسید

مدیر عامل شرگت گاز استان لرستان در حاشیه افتتاح این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی به طول 13 کیلومتر با خط تغذیه فلزی 10 اینچ به بهره برداری رسیده است.

علی گودرزی ادامه داد: برای بهره برداری از این پروژه 30 کیلومتر شبکه توزیع، سه ایستگاه تقلیل فشار گاز و 800 مورد انشعاب نصب شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزر نفت صبح چهارشنبه پس از ورود به شهرستان چگنی و ادای احترام به شهدای این شهرستان در مراسم افتتاحیه پروژه گازرسانی به شهرستان چگنی شرکت کرد. مسعود میرکاظمی امروز همچنین در جلسه شورای اداری چگنی حضور خواهد یافت.