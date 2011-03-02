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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

60 هزار نقشه راهنما بین مسافران نوروزی ایلام توزیع می شود

60 هزار نقشه راهنما بین مسافران نوروزی ایلام توزیع می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان از توزیع 60 هزار نقشه راهنما، بروشور وکتابچه در بین مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: به منظور آشنایی مسافران نوروزی با آثار تاریخی ، فرهنگی استان و معرفی شهرهای مختلف استان این تعداد نقشه ، بروشور و کتابچه در ایام نوروز 90 توزیع می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در مکان های تاریخی و فرهنگی همچون قلعه والی شهر ایلام و شهر تاریخی سیمره، انداختن سفره هفت سین در اماکن تاریخی و طبیعی، راه اندازی نمازخانه های سیار در کنار اماکن بین راهی و استقرار ایستگاه های امداد و نجات با همکاری هلال احمر را از مهمترین برنامه های نوروز 90 اعلام کرد.

اسکندری با اشاره به 700 اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دو هزار و 500 اثر شناسایی شده در استان گفت: امکانات رفاهی لازم و راهنمای گردشگری برای ایام نوروز در این اماکن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سال گذشته بیش از 150 هزار نفر از آثار تاریخی و طبیعی استان بازدید کردند.
 

 

کد مطلب 1265191

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