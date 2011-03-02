60 هزار نقشه راهنما بین مسافران نوروزی ایلام توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: به منظور آشنایی مسافران نوروزی با آثار تاریخی ، فرهنگی استان و معرفی شهرهای مختلف استان این تعداد نقشه ، بروشور و کتابچه در ایام نوروز 90 توزیع می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در مکان های تاریخی و فرهنگی همچون قلعه والی شهر ایلام و شهر تاریخی سیمره، انداختن سفره هفت سین در اماکن تاریخی و طبیعی، راه اندازی نمازخانه های سیار در کنار اماکن بین راهی و استقرار ایستگاه های امداد و نجات با همکاری هلال احمر را از مهمترین برنامه های نوروز 90 اعلام کرد.

اسکندری با اشاره به 700 اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و دو هزار و 500 اثر شناسایی شده در استان گفت: امکانات رفاهی لازم و راهنمای گردشگری برای ایام نوروز در این اماکن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سال گذشته بیش از 150 هزار نفر از آثار تاریخی و طبیعی استان بازدید کردند.

