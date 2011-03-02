تولید فولاد کشور به بیش از 20 میلیون تن خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن پلارک چهارشنبه در حاشیه همایش سیزدهمین سمپوزیوم فولاد کشور در ذوبآهن اصفهان، اظهار داشت: استان اصفهان استانی سرآمد و ممتاز از هر نظر است و در عرصههای مختلف اقتصاد، فرهنگ، صنعت و ایثار و شهادت در کشور بینظیر جلوه کرده است.
وی افزود: پیش از انقلاب سطح تولید فولاد بسیار اندک و در حدود 670 هزار تن بود که این تولید در کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران و با توجه به تلاشهای انجام شده در زمینه صنعت، افزایش چشمگیری داشته است.
معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در کشور 17.5 میلیون تن است، گفت: تا پایان سال جاری در صورتی که امکان افتتاح فولاد هرمزگان و اردکان فراهم شود این ظرفیت به افزونبر 20 میلیون تن خواهد رسید.
وی ادامه داد: در برنامه چشم انداز 20 ساله میزان تولید فولاد در کشور به حدود 55 میلیون تن میرسد.
پلارک افزود: در برنامه بلند مدت کشور ظرفیت تولید فولاد کشور به 46 میلیون تن خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه اقداماتی که در وزارت صنایع و معادن به منظور تولید فولاد انجام شده بسیار ارزشمند بوده است، تصریح کرد: در صورتی که فعالیتها را به خوبی انجام دهیم در پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف مد نظر و نتایج بلند مدت در زمینه افزایش تولید صنعت فولاد دست خواهیم یافت.
معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: در زمینه تولید فولاد و گسترش این صنعت مناطق محروم را به صورت ویژه مد نظر قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کارخانجات سیمان به صورت 100 درصد وابستگی نداریم، گفت: هماکنون سه کارخانه سیمان در خارج از کشور در حال فعالیتاند و کارخانه کنسانتره بومی در داخل فعالیت میکنند.
پلارک با اشاره به اینکه باید در سطح بینالمللی فعالیت داشته باشیم، اظهار داشت: این حق ایران است که در سطح بینالمللی توسعه یابد و بتواند عرضه کننده محصولات تولیدی به سایر نقاط جهان باشد.
وی بیان داشت: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت تولید کننده مجبور به تولید محصولات جانشین و استفاده از محصولات تولیدی داخل کشور میشود.
معاون وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: به منظور ارزانتر شدن محصولات باید تولید را به سمت تولید محصولات جانشین سوق دهیم که این فعالیت در راستای اقدامات دولت انجام میگیرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای موثر در زمینه بومیسازی به صورت متفرقه در کشور انجام شده است، اضافه کرد: جمعبندی در این شرایط مطلوب نبوده است و باید با اقدامات و فعالیتهای خاص و ویژه بومیسازی عملیاتی شود.
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