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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی شد

آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی شد

مدیر پروژه آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه خواجه نصیر از راه اندازی این آزمایشگاه خبر داد و گفت: فاز توسعه این آزمایشگاه نیز که شامل شبیه ساز مجازی تست نرم افزارهای هدایت و کنترل ماهواره‌های ژئو در ایستگاه زمینی می شود، طراحی و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهران میرشمس امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به سابقه فعالیت این دانشگاه در حوزه تحقیقات فضایی افزود: این دانشگاه از سال 85 در محورهای آموزش و تحقیقات در حوزه هوا فضا آغاز به کار کرد و با ایجاد زیرساخت‌های تحقیقاتی اقدام به برطرف کردن نیازهای کشور در این حوزه کرده است.

وی با اشاره به فرآیند آموزش و تحقیقات در این دانشگاه در حوزه فضا، یادآور شد: طرح توسعه آزمایشگاه تحقیقات فضایی در 4 مرحله انجام شد که مرحله اول آن شامل راه‌اندازی دینامیک و کنترل وضعیت سامانه‌های فضایی شامل شبیه ساز مجازی و شبیه ساز سخت افزایش در 3 درجه آزادی دینامیک و کنترل وضعیت سامانه‌های فضایی می‌شود.

مدیر پروژه آزمایشگاه تحقیقات فضایی راه‌اندازی بخش مخابرات شامل شبیه ساز مجازی با ماهواره‌های مخابراتی را مرحله دوم راه اندازی آزمایشگاه نام برد و خاطرنشان کرد: در مرحله سوم اقدام به تکمیل و توسعه شبیه ساز مجازی برای مدل سازی انتقال مدار یا اضافه کردن اثر تمامی زیرسیستم‌های سامانه فضایی که شامل پیش‌رانش، حرارت و تامین انرژی می‌شود، کردیم.

میرشمس همچنین با اشاره به مرحله چهارم اجرای این پروژه اضافه کرد: در مرحله چهارم اقدام به مدل سازی و تکمیل مدل مجازی سامانه فضایی در فاز پرتاب کردن مدل موشک حامل و بازگشت به جو اقدام شد.

وی همچنین از اجرای فاز توسعه‌ای این آزمایشگاه خبر داد و ادامه داد: بخش شبیه ساز مجازی تست نرم افزارهای هدایت و کنترل ماهواره‌های ژئو در ایستگاه زمینی TT&Cجزء یکی از فازهای توسعه این آزمایشگاه است که از سال 83 آغاز شد و در مرداد سال 89 به بهره برداری رسید.

این محقق با تاکید بر اینکه فاز تکمیلی این آزمایشگاه که شامل شبیه ساز مجازی می‌شود در 3 مرحله آماده سازی شد، توضیح داد: به منظور راه اندازی بخش شبیه سازی مجازی اقدام به طراحی سیستم، تکمیل، تهیه و نصب و راه‌اندازی بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری و تست و رفع عیوب شد.

میرشمس همچنین با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بودجه‌ای برابر 280 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، یادآور شد: ‌از این میزان 165 میلیون تومان برای راه‌اندازی آزمایشگاه صرف شد که از مبلغ 280 میلیون تومان 120 تومان آن محقق شده است.

کد مطلب 1265193

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